Канал направляющий 5.40 м диам. 1.0-1.2_тефлон (1 шт.)
Арт. fubag_421
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|тефлон
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Длина, м
|5.4
Канал направляющий FUBAG FB.TLR-50 используется в MIG/MAG-сварке для подачи сварочной проволоки к соплу сварочного пистолета от инвертора или выносного проволокоподающего устройства. Концы канала фиксируются в горелке и в инверторе/проволокоподающем механизме соответственно. Цвет канала — красный.
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность