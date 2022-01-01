Канал направляющий 5.60 м диам. 1.6_тефлон_желтый

Преимущества

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Канал направляющий Foxweld 4566 предназначен для MIG/MAG-сварки. Применяется для подачи сварочной проволоки к соплу сварочной горелки от инвертора или выносного проволокоподающего устройства. Концы канала фиксируются в горелке и в инверторе/проволокоподающем механизме соответственно.