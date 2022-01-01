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Канал направляющий 5.60 м диам. 1.6_тефлон_желтый
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Комплектующие для резаков
    Канал направляющий 5.60 м диам. 1.6_тефлон_желтый
    Арт. fubag_1242
    Канал направляющий 5.60 м диам. 1.6_тефлон_желтый

      Канал направляющий 5.60 м диам. 1.6_тефлон_желтый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_1242

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал
      		тефлон
      Длина, м
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Канал направляющий Foxweld 4566 предназначен для MIG/MAG-сварки. Применяется для подачи сварочной проволоки к соплу сварочной горелки от инвертора или выносного проволокоподающего устройства. Концы канала фиксируются в горелке и в инверторе/проволокоподающем механизме соответственно.

        Преимущества 

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность