Канал направляющий 5.60 м диам. 1.6_тефлон_желтый
Арт. fubag_1242
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Материал
|тефлон
|
Длина, м
|5
- Канал направляющий Foxweld 4566 предназначен для MIG/MAG-сварки. Применяется для подачи сварочной проволоки к соплу сварочной горелки от инвертора или выносного проволокоподающего устройства. Концы канала фиксируются в горелке и в инверторе/проволокоподающем механизме соответственно.
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность