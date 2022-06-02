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Канал направляющий Deka СТ000001824 (3.5 м, 0.6-0.8 мм, синий) стальной
5.0
1
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Направляющие каналы
    Канал направляющий Deka СТ000001824 (3.5 м, 0.6-0.8 мм, синий) стальной
    Арт. X1311052116
    5.0
    1
    Канал направляющий Deka СТ000001824 (3.5 м, 0.6-0.8 мм, синий) стальной

      Канал направляющий Deka СТ000001824 (3.5 м, 0.6-0.8 мм, синий) стальной

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1311052116
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр проволоки, мм
      		0.6, 0.8
      Длина, м
      		3.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Канал направляющий Deka СТ000001824 - используется в горелках MIG-MAG для подачи сварочной проволоки от полуавтомата в зону сварки. Один конец канала фиксируется в евроразъеме горелки/в корпусе инвертора, второй в гусаке.  Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.

        Преимущества

        • Прочный
        • Надежный
        • Диаметр проволоки, мм - 0.6, 0.8