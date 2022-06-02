Канал направляющий Deka СТ000001824 (3.5 м, 0.6-0.8 мм, синий) стальной

Преимущества

Прочный

Надежный

Диаметр проволоки, мм - 0.6, 0.8

Канал направляющий Deka СТ000001824 - используется в горелках MIG-MAG для подачи сварочной проволоки от полуавтомата в зону сварки. Один конец канала фиксируется в евроразъеме горелки/в корпусе инвертора, второй в гусаке. Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.