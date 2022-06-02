Канал направляющий Deka СТ000001824 (3.5 м, 0.6-0.8 мм, синий) стальной
Арт. X1311052116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр проволоки, мм
|0.6, 0.8
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Длина, м
|3.5
- Канал направляющий Deka СТ000001824 - используется в горелках MIG-MAG для подачи сварочной проволоки от полуавтомата в зону сварки. Один конец канала фиксируется в евроразъеме горелки/в корпусе инвертора, второй в гусаке. Для обеспечения стабильной подачи проволоки рекомендуем своевременно производить замену направляющих каналов.
Преимущества
- Прочный
- Надежный
- Диаметр проволоки, мм - 0.6, 0.8