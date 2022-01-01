Канализационная установка Grundfos Sololift2 C3

Преимущества

Малые габариты помогут установить насос в условиях ограниченного пространства

Поставляется готовым к использованию

Электродвигатель со специальной обмоткой

Можно перекачивать жидкость, температура которой доходит до 70 градусов (90 градусов в течение 30 минут)

Компактная модель - ширина 158 мм

Канализационная установка Grundfos Sololift2 C-3 97775317 используется для откачивания сточной воды. Количество подсоединений - 3. Насос автоматически включается при заполнении резервуара (уровень включения - 65 мм над уровнем пола) и автоматически выключается при его опорожнении (уровень выключения - 35 мм над уровнем пола). Особенностью является возможность работы с жидкостью, температура которой достигает 70 градусов. В течение 30 минут насос даже сможет откачивать жидкость температурой 90 градусов. Ширина установки - всего 158 мм, что облегчает ее монтаж.Не подходит для откачки жидкостей, содержащих фекалии.