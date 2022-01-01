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Канализационная установка Grundfos Sololift2 C3
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Канализационные установки и насосы
    Канализационная установка Grundfos Sololift2 C3
    Арт. X169125122
    Канализационная установка Grundfos Sololift2 C3
    Канализационная установка Grundfos Sololift2 C3
    Канализационная установка Grundfos Sololift2 C3
    Канализационная установка Grundfos Sololift2 C3
    Канализационная установка Grundfos Sololift2 C3
      Канализационная установка Grundfos Sololift2 C3
      Канализационная установка Grundfos Sololift2 C3
      Канализационная установка Grundfos Sololift2 C3
      Канализационная установка Grundfos Sololift2 C3
      Канализационная установка Grundfos Sololift2 C3

      Канализационная установка Grundfos Sololift2 C3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169125122

      Характеристики

      Производитель
      		Grundfos
      Самовсасывающий
      		Нет
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Канализационная установка Grundfos Sololift2 C-3 97775317 используется для откачивания сточной воды. Количество подсоединений - 3. Насос автоматически включается при заполнении резервуара (уровень включения - 65 мм над уровнем пола) и автоматически выключается при его опорожнении (уровень выключения - 35 мм над уровнем пола). Особенностью является возможность работы с жидкостью, температура которой достигает 70 градусов. В течение 30 минут насос даже сможет откачивать жидкость температурой 90 градусов.  Ширина установки - всего 158 мм, что облегчает ее монтаж.
        Не подходит для откачки жидкостей, содержащих фекалии.

        Преимущества

        • Малые габариты помогут установить насос в условиях ограниченного пространства
        • Поставляется готовым к использованию
        • Электродвигатель со специальной обмоткой
        • Можно перекачивать жидкость, температура которой доходит до 70 градусов (90 градусов в течение 30 минут)
        • Компактная модель - ширина 158 мм