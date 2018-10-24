Пеньковый канат (82 м)
Арт. Х132519
Характеристики
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Производитель
|Атекс
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|82
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Толщина, мм
|10
- Канат пеньковый применяется в промышленности и строительстве - операции с грузами, изготовление грузовых строп, в нефтегазодобывающей отрасли - буровые канаты на установках разведочного и эксплуатационного ударно-канатного бурения, декоративное оформление помещений - отделка деревянных срубов. Изготавливается из пеньковолокна.
Преимущества
- Устойчив к солнечной и тепловой радиации
- Натуральность происхождения сырья для пенькового каната обеспечивает ему экологичность и безопасность для человека