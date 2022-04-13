Пеньковый канат (125 м)

Преимущества

Устойчив к солнечной и тепловой радиации

Натуральность происхождения сырья для пенькового каната обеспечивает ему экологичность и безопасность для человека

Канат пеньковый применяется в промышленности и строительстве - операции с грузами, изготовление грузовых строп , в нефтегазодобывающей отрасли - буровые канаты на установках разведочного и эксплуатационного ударно-канатного бурения, декоративное оформление помещений - отделка деревянных срубов. Изготавливается из пеньковолокна.