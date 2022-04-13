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Пеньковый канат (125 м)
4.0
1
30 ₽
Канаты
    Пеньковый канат (125 м)
    Арт. Х132530
    4.0
    1
    Пеньковый канат (125 м)

      Пеньковый канат (125 м)

      30 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х132530
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Атекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		125
      Толщина, мм
      		8
      Все характеристики
      30 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Канат пеньковый применяется в промышленности и строительстве - операции с грузами, изготовление грузовых строп , в нефтегазодобывающей отрасли - буровые канаты на установках разведочного и эксплуатационного ударно-канатного бурения, декоративное оформление помещений - отделка деревянных срубов. Изготавливается из пеньковолокна.

        Преимущества

        • Устойчив к солнечной и тепловой радиации
        • Натуральность происхождения сырья для пенькового каната обеспечивает ему экологичность и безопасность для человека