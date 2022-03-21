Канцелярский нож HEYCO HE-01664000000
Арт. Х130577
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
- Канцелярский нож HEYCO HE-01664000000 подойдёт для разрезания картона, напольных покрытий и т.д. Он имеет выдвижное лезвие длиной 100 мм. Преимущество данной модели в том, что в корпус помещается 5 сменных лезвий. Нож обладает эргономичной формой и удобно лежит в руке. Модель сделана из цинкового литья под давлением, поэтому имеет долгий срок эксплуатации.
Преимущества
- Упаковка - блистер
- В корпус ножа вмещается 5 сменных лезвий
- Малый вес (250 г)
- Профессиональное качество
- Ширина лезвия 18 мм
- Длина изделия 170 мм