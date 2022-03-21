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Канцелярский нож HEYCO HE-01664000000
5.0
2
Найти аналог
Канцелярские ножи
    Канцелярский нож HEYCO HE-01664000000
    Арт. Х130577
    5.0
    2
    Канцелярский нож HEYCO HE-01664000000
    Канцелярский нож HEYCO HE-01664000000
      Канцелярский нож HEYCO HE-01664000000
      Канцелярский нож HEYCO HE-01664000000

      Канцелярский нож HEYCO HE-01664000000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130577
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Heyco
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Канцелярский нож HEYCO HE-01664000000 подойдёт для разрезания картона, напольных покрытий и т.д. Он имеет выдвижное лезвие длиной 100 мм. Преимущество данной модели в том, что в корпус помещается 5 сменных лезвий. Нож обладает эргономичной формой и удобно лежит в руке. Модель сделана из цинкового литья под давлением, поэтому имеет долгий срок эксплуатации.

        Преимущества

        • Упаковка - блистер
        • В корпус ножа вмещается 5 сменных лезвий
        • Малый вес (250 г)
        • Профессиональное качество
        • Ширина лезвия 18 мм
        • Длина изделия 170 мм