Преимущества

Упаковка - блистер

В корпус ножа вмещается 5 сменных лезвий

Малый вес (250 г)

Профессиональное качество

Ширина лезвия 18 мм

Длина изделия 170 мм

Канцелярский нож HEYCO HE-01664000000 подойдёт для разрезания картона, напольных покрытий и т.д. Он имеет выдвижное лезвие длиной 100 мм. Преимущество данной модели в том, что в корпус помещается 5 сменных лезвий. Нож обладает эргономичной формой и удобно лежит в руке. Модель сделана из цинкового литья под давлением, поэтому имеет долгий срок эксплуатации.