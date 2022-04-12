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Белая канистра Stihl 00008810204 (3 л)
5.0
1
690 ₽
Канистры
    Белая канистра Stihl 00008810204 (3 л)
    Арт. X13204727
    5.0
    1
    Белая канистра Stihl 00008810204 (3 л)

      Белая канистра Stihl 00008810204 (3 л)

      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X13204727
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		канистра
      Макс. объем, л
      		3
      Все характеристики
      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Канистра для бензина 3 л - вместительная емкость из прочного пластика, подходящая для хранения и перевозки неагрессивных жидкостей. Благодаря удобной ручке канистру легко переставлять и переносить, а надежная крышка полностью исключает протекание. Крышка оснащена доливочным шлангом, удобно заправляющимся в специально предназначенное отверстие на ручке.Поставляется в четырех вариантах от 3 до 20 л. С сертификатом UN, для бензоинструментов.