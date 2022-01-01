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Кантователь двигателя AE&T T63002, 450кг
8 440 ₽
Кантователи двигателя
    Кантователь двигателя AE&T T63002, 450кг
    Арт. О00000029181
    Кантователь двигателя AE&T T63002, 450кг
    Кантователь двигателя AE&T T63002, 450кг
    Кантователь двигателя AE&T T63002, 450кг
      Кантователь двигателя AE&T T63002, 450кг
      Кантователь двигателя AE&T T63002, 450кг
      Кантователь двигателя AE&T T63002, 450кг

      Кантователь двигателя AE&T T63002, 450кг

      8 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 566 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000029181

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Высота, мм
      		800
      Складной
      		Нет
      Вращение опоры
      		Нет
      Полка
      		Нет
      Все характеристики
      8 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 566 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кантователь для двигателя AE&T 450 кг T63002 позволяет удобно ремонтировать любой механический узел транспортного средства. Зажимной механизм обеспечивает надежную фиксацию двигателя. Поворотные колеса служат для легкого перемещения установки.

        Преимущества:

        • Высота - 800 мм;
        • Удобство в работе;
        • Легкая транспортировка;
        • Устойчивость;
        • Простота эксплуатации;
        • Малый вес.

        Комплектация:

        • Кантователь;
        • Упаковка.