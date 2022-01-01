Кантователь двигателя AE&T T63002, 450кг
Арт. О00000029181
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|800
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Складной
|Нет
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Вращение опоры
|Нет
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Полка
|Нет
- Кантователь для двигателя AE&T 450 кг T63002 позволяет удобно ремонтировать любой механический узел транспортного средства. Зажимной механизм обеспечивает надежную фиксацию двигателя. Поворотные колеса служат для легкого перемещения установки.
Преимущества:
- Высота - 800 мм;
- Удобство в работе;
- Легкая транспортировка;
- Устойчивость;
- Простота эксплуатации;
- Малый вес.
Комплектация:
- Кантователь;
- Упаковка.