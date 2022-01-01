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Кантователь для двигателя Т63001 AE&T 340кг
Найти аналог
Кантователи двигателя
    Кантователь для двигателя Т63001 AE&T 340кг
    Арт. aet_293
    Кантователь для двигателя Т63001 AE&T 340кг
    Кантователь для двигателя Т63001 AE&T 340кг
      Кантователь для двигателя Т63001 AE&T 340кг
      Кантователь для двигателя Т63001 AE&T 340кг

      Кантователь для двигателя Т63001 AE&T 340кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aet_293

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Грузоподъемность, кг
      		340
      Высота, мм
      		800
      Складной
      		Нет
      Вращение опоры
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Кантователь AE&T Т63001 обладает универсальной конструкцией и имеет грузоподъемность до 340 кг. Надежная система креплений, широкий диапазон регулирования положения, возможность поворота крепежного узла на 360° и шесть положений фиксации дают возможность работать с двигателями любых легковых автомобилей российского и зарубежного производства. Безопасность устройства обеспечивается за счет применения сбалансированного центра тяжести. Использование универсального кантователя AE&T Т63001 способствует значительному снижению расходов при выполнении ремонтных и диагностических операций.