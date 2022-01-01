Кантователь для двигателя Т63001 AE&T 340кг
Арт. aet_293
Характеристики
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Производитель
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Грузоподъемность, кг
|340
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Высота, мм
|800
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Складной
|Нет
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Вращение опоры
|Нет
Кантователь AE&T Т63001 обладает универсальной конструкцией и имеет грузоподъемность до 340 кг. Надежная система креплений, широкий диапазон регулирования положения, возможность поворота крепежного узла на 360° и шесть положений фиксации дают возможность работать с двигателями любых легковых автомобилей российского и зарубежного производства. Безопасность устройства обеспечивается за счет применения сбалансированного центра тяжести. Использование универсального кантователя AE&T Т63001 способствует значительному снижению расходов при выполнении ремонтных и диагностических операций.