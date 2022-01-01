Кантователь для двигателя Т63001 AE&T 340кг

Кантователь AE&T Т63001 обладает универсальной конструкцией и имеет грузоподъемность до 340 кг. Надежная система креплений, широкий диапазон регулирования положения, возможность поворота крепежного узла на 360° и шесть положений фиксации дают возможность работать с двигателями любых легковых автомобилей российского и зарубежного производства. Безопасность устройства обеспечивается за счет применения сбалансированного центра тяжести. Использование универсального кантователя AE&T Т63001 способствует значительному снижению расходов при выполнении ремонтных и диагностических операций.