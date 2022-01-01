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Кантователь для двигателя Т63002 AE&T 450кг
Найти аналог
Кантователи двигателя
    Кантователь для двигателя Т63002 AE&T 450кг
    Арт. aet_296
    Кантователь для двигателя Т63002 AE&T 450кг
    Кантователь для двигателя Т63002 AE&T 450кг
      Кантователь для двигателя Т63002 AE&T 450кг
      Кантователь для двигателя Т63002 AE&T 450кг

      Кантователь для двигателя Т63002 AE&T 450кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aet_296

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Грузоподъемность, кг
      		450
      Высота, мм
      		800
      Складной
      		Нет
      Вращение опоры
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Кантователи Т63002 для двигателей изготовлены из качественного толстого металла и имеют продуманную конструкцию. Оборудование оснащено прочными колесами и надежным зажимным механизмом. Эта система креплений может поворачиваться, упрощая выполнение необходимых операций практически с любым автомобилем. Хорошая устойчивость предлагаемых кантователей делает обслуживание машин максимально безопасным для технического персонала. Эти устройства полностью соответствуют как положениям действующих стандартов, так и пожеланиям реальных пользователей. Грузоподъемность 450 кг, простота эксплуатации и легкость техобслуживания делают кантователи AE&T Т63002 для двигателей оптимальным выбором для использования на автосервисах.