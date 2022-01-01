Кантователь для двигателя Т63004 AE&T 675кг

Кантователь Т63004 имеет повышенную грузоподъемность (до 675 кг) и отличается эргономичной конструкцией. Все элементы этого устройства выполнены из качественной стали. Кантователь оборудован прочными колесами и удобным поворачивающимся зажимом. Устройство может использоваться для обслуживания любых автомашин. Ключевые особенности этого оборудования — безопасность работы и простота техобслуживания. Использование данных устройств повышает производительность труда персонала и минимизирует затраты собственника.