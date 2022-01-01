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Кантователь для двигателя Т63004 AE&T 675кг
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Кантователи двигателя
    Кантователь для двигателя Т63004 AE&T 675кг
    Арт. aet_295
    Кантователь для двигателя Т63004 AE&T 675кг

      Кантователь для двигателя Т63004 AE&T 675кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aet_295

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Грузоподъемность, кг
      		675
      Высота, мм
      		820
      Складной
      		Нет
      Вращение опоры
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Кантователь Т63004 имеет повышенную грузоподъемность (до 675 кг) и отличается эргономичной конструкцией. Все элементы этого устройства выполнены из качественной стали. Кантователь оборудован прочными колесами и удобным поворачивающимся зажимом. Устройство может использоваться для обслуживания любых автомашин. Ключевые особенности этого оборудования — безопасность работы и простота техобслуживания. Использование данных устройств повышает производительность труда персонала и минимизирует затраты собственника.