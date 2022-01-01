Кантователь для двигателя Т63005W AE&T 900кг с редуктором

Кантователь AE&T Т63005W имеет складную усиленную конструкцию, а также оснащен мощной рамой и редуктором. Это позволяет использовать этот стенд для работы с узлами и механизмами большой массы (до 900 кг). Для транспортировки в конструкции устройства имеется четыре колеса. Для вывешивания, диагностирования и ремонта двигателя автомобиля предназначен кантователь AE&T Т63005W.