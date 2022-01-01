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Кантователь для двигателя Т63005W AE&T 900кг с редуктором
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Кантователи двигателя
    Кантователь для двигателя Т63005W AE&T 900кг с редуктором
    Арт. aet_2064
    Кантователь для двигателя Т63005W AE&T 900кг с редуктором
    Кантователь для двигателя Т63005W AE&T 900кг с редуктором
    Кантователь для двигателя Т63005W AE&T 900кг с редуктором
      Кантователь для двигателя Т63005W AE&T 900кг с редуктором
      Кантователь для двигателя Т63005W AE&T 900кг с редуктором
      Кантователь для двигателя Т63005W AE&T 900кг с редуктором

      Кантователь для двигателя Т63005W AE&T 900кг с редуктором

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aet_2064

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Грузоподъемность, кг
      		900
      Складной
      		Нет
      Вращение опоры
      		Нет
      Полка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Кантователь AE&T Т63005W имеет складную усиленную конструкцию, а также оснащен мощной рамой и редуктором. Это позволяет использовать этот стенд для работы с узлами и механизмами большой массы (до 900 кг). Для транспортировки в конструкции устройства имеется четыре колеса. Для вывешивания, диагностирования и ремонта двигателя автомобиля предназначен кантователь AE&T Т63005W.