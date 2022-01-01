Кантователь для двигателя Т63005W AE&T 900кг с редуктором
Арт. aet_2064
Характеристики
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Производитель
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Грузоподъемность, кг
|900
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Складной
|Нет
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Вращение опоры
|Нет
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Полка
|Нет
Кантователь AE&T Т63005W имеет складную усиленную конструкцию, а также оснащен мощной рамой и редуктором. Это позволяет использовать этот стенд для работы с узлами и механизмами большой массы (до 900 кг). Для транспортировки в конструкции устройства имеется четыре колеса. Для вывешивания, диагностирования и ремонта двигателя автомобиля предназначен кантователь AE&T Т63005W.