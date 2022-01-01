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Капельный полив Жук 12318, от емкости на 60 растений
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Шланги для капельного полива
    Капельный полив Жук 12318, от емкости на 60 растений
    Арт. О00000028426
    Капельный полив Жук 12318, от емкости на 60 растений
    Капельный полив Жук 12318, от емкости на 60 растений
    Капельный полив Жук 12318, от емкости на 60 растений
    Капельный полив Жук 12318, от емкости на 60 растений
    Капельный полив Жук 12318, от емкости на 60 растений
    Капельный полив Жук 12318, от емкости на 60 растений
      Капельный полив Жук 12318, от емкости на 60 растений
      Капельный полив Жук 12318, от емкости на 60 растений
      Капельный полив Жук 12318, от емкости на 60 растений
      Капельный полив Жук 12318, от емкости на 60 растений
      Капельный полив Жук 12318, от емкости на 60 растений
      Капельный полив Жук 12318, от емкости на 60 растений

      Капельный полив Жук 12318, от емкости на 60 растений

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000028426

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		неармированный
      Диаметр, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Капельный полив Жук от емкости на 60 растений используется для создания базовой системы микрокапельного полива. Набор включает в себя все необходимое для организации питания растений. Подключается к бочке либо любому другому резервуару с водой. Микрокапельный полив позволяет экономить до 70% воды и гарантирует направленный дозированный полив растений. Шланг предназначен для подачи воды к месту полива. Он безопасен за счет отсутствия в составе вредных токсичных веществ, удобен и легок в обращении. Изготовлен из качественного материала, имеет длительный срок эксплуатации.

        Преимущества

        • Колышки предназначены для удобного крепления шлангов и капельниц на поверхности земли. Надежно закрепляют приспособления для направленного полива одиночных растений
        • Способствуют проведению шланга к месту полива без скручивания и перегибов
        • Концевые заглушки служат замыкающими элементами магистральной линии
        • Внутренние капельницы используются для направленного полива растений со сходной потребностью во влаге
        • Капельницы подсоединяют к шлангу, обеспечивая равномерный постоянный расход воды 
        • С помощью специальных кронштейнов надежно закрепляются на поверхности земли. Вода поступает сразу к корням растений