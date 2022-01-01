Капельный полив Жук 12318, от емкости на 60 растений
Арт. О00000028426
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|неармированный
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Диаметр, дюйм
|1/2
- Капельный полив Жук от емкости на 60 растений используется для создания базовой системы микрокапельного полива. Набор включает в себя все необходимое для организации питания растений. Подключается к бочке либо любому другому резервуару с водой. Микрокапельный полив позволяет экономить до 70% воды и гарантирует направленный дозированный полив растений. Шланг предназначен для подачи воды к месту полива. Он безопасен за счет отсутствия в составе вредных токсичных веществ, удобен и легок в обращении. Изготовлен из качественного материала, имеет длительный срок эксплуатации.
Преимущества
- Колышки предназначены для удобного крепления шлангов и капельниц на поверхности земли. Надежно закрепляют приспособления для направленного полива одиночных растений
- Способствуют проведению шланга к месту полива без скручивания и перегибов
- Концевые заглушки служат замыкающими элементами магистральной линии
- Внутренние капельницы используются для направленного полива растений со сходной потребностью во влаге
- Капельницы подсоединяют к шлангу, обеспечивая равномерный постоянный расход воды
- С помощью специальных кронштейнов надежно закрепляются на поверхности земли. Вода поступает сразу к корням растений