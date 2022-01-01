Капельный полив Жук 12318, от емкости на 60 растений

Преимущества

Колышки предназначены для удобного крепления шлангов и капельниц на поверхности земли. Надежно закрепляют приспособления для направленного полива одиночных растений

Способствуют проведению шланга к месту полива без скручивания и перегибов

Концевые заглушки служат замыкающими элементами магистральной линии

Внутренние капельницы используются для направленного полива растений со сходной потребностью во влаге

Капельницы подсоединяют к шлангу, обеспечивая равномерный постоянный расход воды

С помощью специальных кронштейнов надежно закрепляются на поверхности земли. Вода поступает сразу к корням растений

Капельный полив Жук от емкости на 60 растений используется для создания базовой системы микрокапельного полива. Набор включает в себя все необходимое для организации питания растений. Подключается к бочке либо любому другому резервуару с водой. Микрокапельный полив позволяет экономить до 70% воды и гарантирует направленный дозированный полив растений. Шланг предназначен для подачи воды к месту полива. Он безопасен за счет отсутствия в составе вредных токсичных веществ, удобен и легок в обращении. Изготовлен из качественного материала, имеет длительный срок эксплуатации.