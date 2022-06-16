Строительный уровень Kapro 987XL-41-100

Преимущества

Привычный дизайн

Точное обнаружение

Надежный корпус

Удобство пользования

Пузырьковый уровень Капро 987XL - классическое, проверенное решение для обнаружения и измерения отклонений горизонтальных и вертикальных поверхностей от заявленного ровного положения. Противоударная металлическая рама с пластмассовыми заглушками делают уровень Капро 987XL стойким к любым условиям, а три глазка с жидкостью обеспечивают предельно возможную точность выявления неровностей. Уровень будет полезен при выполнении отделочно-ремонтных и строительных задач. Погрешность измерений не превышает пяти десятых миллиметра на метр.