Строительный уровень Kapro 987XL-41-100
Арт. О00000011580
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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- Пузырьковый уровень Капро 987XL - классическое, проверенное решение для обнаружения и измерения отклонений горизонтальных и вертикальных поверхностей от заявленного ровного положения. Противоударная металлическая рама с пластмассовыми заглушками делают уровень Капро 987XL стойким к любым условиям, а три глазка с жидкостью обеспечивают предельно возможную точность выявления неровностей. Уровень будет полезен при выполнении отделочно-ремонтных и строительных задач. Погрешность измерений не превышает пяти десятых миллиметра на метр.
Преимущества
- Привычный дизайн
- Точное обнаружение
- Надежный корпус
- Удобство пользования