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Строительный уровень Kapro 987XL-41-100
5.0
2
2 590 ₽
Строительные уровни
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-100
    Арт. О00000011580
    5.0
    2
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-100
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-100
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-100
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-100
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-100
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-100
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-100
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-100

      Строительный уровень Kapro 987XL-41-100

      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011580
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kapro
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пузырьковый уровень Капро 987XL - классическое, проверенное решение для обнаружения и измерения отклонений горизонтальных и вертикальных поверхностей от заявленного ровного положения. Противоударная металлическая рама с пластмассовыми заглушками делают уровень Капро 987XL стойким к любым условиям, а три глазка с жидкостью обеспечивают предельно возможную точность выявления неровностей. Уровень будет полезен при выполнении отделочно-ремонтных и строительных задач. Погрешность измерений не превышает пяти десятых миллиметра на метр.

        Преимущества

        • Привычный дизайн
        • Точное обнаружение
        • Надежный корпус
        • Удобство пользования