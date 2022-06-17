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Строительный уровень Kapro 987XL-41-150
5.0
1
4 860 ₽
Строительные уровни
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro 987XL-41-150
Арт. О00000011582
5.0
1
Строительный уровень Kapro 987XL-41-150
Строительный уровень Kapro 987XL-41-150
Строительный уровень Kapro 987XL-41-150
Строительный уровень Kapro 987XL-41-150
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro 987XL-41-150
Строительный уровень Kapro 987XL-41-150
Строительный уровень Kapro 987XL-41-150
Строительный уровень Kapro 987XL-41-150

Строительный уровень Kapro 987XL-41-150

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4 860 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000011582
5.0
1

Характеристики

Производитель
Kapro
Страна производства
Китай
Родина бренда
Финляндия
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
3
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 860 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • УРОВЕНЬ Kapro 987XL-41-150 используется для выявления отклонений от горизонтальных и вертикальных поверхностей в ходе строительных и отделочных работ.

    Преимущества

    • Корпус выполнен из высокопрочного металла и оснащен защитными торцевыми заглушками
    • Конструкцией предусмотрено 3 глазка