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Строительный уровень Kapro 987XL-41-150
Арт. О00000011582
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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- УРОВЕНЬ Kapro 987XL-41-150 используется для выявления отклонений от горизонтальных и вертикальных поверхностей в ходе строительных и отделочных работ.
Преимущества
- Корпус выполнен из высокопрочного металла и оснащен защитными торцевыми заглушками
- Конструкцией предусмотрено 3 глазка