Строительный уровень Kapro 987XL-41-150

Преимущества

Корпус выполнен из высокопрочного металла и оснащен защитными торцевыми заглушками

Конструкцией предусмотрено 3 глазка

УРОВЕНЬ Kapro 987XL-41-150 используется для выявления отклонений от горизонтальных и вертикальных поверхностей в ходе строительных и отделочных работ.