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Строительный уровень Kapro 987XL-41-200
5.0
2
5 180 ₽
Строительные уровни
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-200
    Арт. О00000011583
    5.0
    2
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-200
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-200
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-200
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-200

      Строительный уровень Kapro 987XL-41-200

      5 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000011583
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kapro
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      5 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • УРОВЕНЬ Kapro 987XL-41-200 применяется в сфере ремонтных, отделочных, строительных работ для выявления отклонений поверхности по вертикали и горизонтали. Погрешность - 0,5 мм/м.

        Преимущества

        • Металлическая конструкция имеет защитные торцевые заглушки, способные смягчать удар при случайном падении изделия
        • Инструмент отличается точностью и прочностью