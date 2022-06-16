Строительный уровень Kapro 987XL-41-200
Арт. О00000011583
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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- УРОВЕНЬ Kapro 987XL-41-200 применяется в сфере ремонтных, отделочных, строительных работ для выявления отклонений поверхности по вертикали и горизонтали. Погрешность - 0,5 мм/м.
Преимущества
- Металлическая конструкция имеет защитные торцевые заглушки, способные смягчать удар при случайном падении изделия
- Инструмент отличается точностью и прочностью