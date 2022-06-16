Строительный уровень Kapro 987XL-41-200

Преимущества

Металлическая конструкция имеет защитные торцевые заглушки, способные смягчать удар при случайном падении изделия

Инструмент отличается точностью и прочностью

УРОВЕНЬ Kapro 987XL-41-200 применяется в сфере ремонтных, отделочных, строительных работ для выявления отклонений поверхности по вертикали и горизонтали. Погрешность - 0,5 мм/м.