Строительный уровень Kapro 987XL-41-40

Уровень kapro 987xl 41 40 - классический прибор для обнаружения и измерения отклонений плоскости от заявленных значений. Его простая и интуитивно понятная конструкция позволяет использовать уровень без специализированного оборудования. Это металлический прибор, оснащенный тремя резервуарами с жидкостью и защищенный от повреждений плотными заглушками. Kapro 987XL-41-40 эффективно применяется в ремонтной области и при проведении строительных или декоративно-отделочных работ. Максимальная погрешность при измерении достигает менее пяти десятых миллиметра на метр (0,5 мм/м).

Преимущества магнитного уровня Kapro 987XL-41-40:

Простота;

Надежность;

Основательность;

Прочность.

Комплектация: