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Строительный уровень Kapro 987XL-41-40
5.0
2
1 470 ₽
Строительные уровни
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-40
    Арт. О00000011574
    5.0
    2
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-40
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-40
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-40
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-40
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-40
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-40
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-40
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-40

      Строительный уровень Kapro 987XL-41-40

      1 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011574
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kapro
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Израиль
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      1 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Уровень kapro 987xl 41 40 - классический прибор для обнаружения и измерения отклонений плоскости от заявленных значений. Его простая и интуитивно понятная конструкция позволяет использовать уровень без специализированного оборудования. Это металлический прибор, оснащенный тремя резервуарами с жидкостью и защищенный от повреждений плотными заглушками. Kapro 987XL-41-40 эффективно применяется в ремонтной области и при проведении строительных или декоративно-отделочных работ. Максимальная погрешность при измерении достигает менее пяти десятых миллиметра на метр (0,5 мм/м).

        Преимущества магнитного уровня Kapro 987XL-41-40:

        • Простота;
        • Надежность;
        • Основательность;
        • Прочность.

        Комплектация:

        • Уровень;
        • Упаковка.