Строительный уровень Kapro 987XL-41-40
Арт. О00000011574
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Израиль
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Уровень kapro 987xl 41 40 - классический прибор для обнаружения и измерения отклонений плоскости от заявленных значений. Его простая и интуитивно понятная конструкция позволяет использовать уровень без специализированного оборудования. Это металлический прибор, оснащенный тремя резервуарами с жидкостью и защищенный от повреждений плотными заглушками. Kapro 987XL-41-40 эффективно применяется в ремонтной области и при проведении строительных или декоративно-отделочных работ. Максимальная погрешность при измерении достигает менее пяти десятых миллиметра на метр (0,5 мм/м).
Преимущества магнитного уровня Kapro 987XL-41-40:
- Простота;
- Надежность;
- Основательность;
- Прочность.
Комплектация:
- Уровень;
- Упаковка.