Строительный уровень Kapro 987XL-41-60, 60 см

Преимущества

Колбы отличаются устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и ударам

Корпус выполнен из металла и защищен торцевыми заглушками

УРОВЕНЬ Kapro 987XL-41-60 — надежный точный инструмент для определения отклонения поверхностей (горизонтальных и вертикальных). Применяется в ремонтных и строительных работах. Количество глазков - 3, погрешность - 0,5 мм/м.