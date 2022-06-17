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Строительный уровень Kapro 987XL-41-60, 60 см
5.0
1
1 820 ₽
Строительные уровни
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-60, 60 см
    Арт. О00000011576
    5.0
    1
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-60, 60 см
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-60, 60 см
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-60, 60 см
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-60, 60 см
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-60, 60 см
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-60, 60 см
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-60, 60 см
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-60, 60 см

      Строительный уровень Kapro 987XL-41-60, 60 см

      1 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011576
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kapro
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      1 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • УРОВЕНЬ Kapro 987XL-41-60 — надежный точный инструмент для определения отклонения поверхностей (горизонтальных и вертикальных). Применяется в ремонтных и строительных работах. Количество глазков - 3, погрешность - 0,5 мм/м. 

        Преимущества

        • Колбы отличаются устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и ударам
        • Корпус выполнен из металла и защищен торцевыми заглушками