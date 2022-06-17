Строительный уровень Kapro 987XL-41-60, 60 см
Арт. О00000011576
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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- УРОВЕНЬ Kapro 987XL-41-60 — надежный точный инструмент для определения отклонения поверхностей (горизонтальных и вертикальных). Применяется в ремонтных и строительных работах. Количество глазков - 3, погрешность - 0,5 мм/м.
Преимущества
- Колбы отличаются устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и ударам
- Корпус выполнен из металла и защищен торцевыми заглушками