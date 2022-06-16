Строительный уровень Kapro 987XL-41-80, 80 см

Преимущества

Высокая точность измерений обеспечивается фрезерованной поверхностью

Инструмент имеет прочный металлический корпус и торцевые заглушки

УРОВЕНЬ Kapro 987XL-41-80 — точный инструмент для выявления отклонения вертикальных и горизонтальных поверхностей. Используется в области отделочных, строительных, ремонтных работ. Колбы устойчивы к ударам и ультрафиолету. Погрешность составляет 0,5 мм/м.