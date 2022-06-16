Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный уровень Kapro 987XL-41-80, 80 см
5.0
1
2 200 ₽
Строительные уровни
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-80, 80 см
    Арт. О00000011578
    5.0
    1
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-80, 80 см
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-80, 80 см
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-80, 80 см
    Строительный уровень Kapro 987XL-41-80, 80 см
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-80, 80 см
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-80, 80 см
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-80, 80 см
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-80, 80 см

      Строительный уровень Kapro 987XL-41-80, 80 см

      2 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011578
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kapro
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      2 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Алмазный круг DIAM Гранит 1A1R 000242 (200x1,6x7x25,4 мм)
      1 195 ₽
      5.0
      Алмазный круг DIAM Гранит 1A1R 000242 (200x1,6x7x25,4 мм)
      Кованый молоток Korvus 3302034, 400 г, деревянная ручка
      360 ₽
      5.0
      Кованый молоток Korvus 3302034, 400 г, деревянная ручка
      Кованый молоток Korvus 3302040, 1000 г, деревянная ручка
      680 ₽
      5.0
      Кованый молоток Korvus 3302040, 1000 г, деревянная ручка
      Отрезной алмазный диск Зубр 36654-110
      334 ₽
      5.0
      Отрезной алмазный диск Зубр 36654-110
      Пильный диск по ламинату Практика 030-429 (диаметры 190х30/20 мм, количество зубов 40)
      1 070 ₽
      5.0
      Пильный диск по ламинату Практика 030-429 (диаметры 190х30/20 мм, количество зубов 40)
      Пильный диск для УШМ по дереву Graff Speedcutter (диаметр 125 мм, посадочный 22,2 мм, толщина 3,8 мм)
      750 ₽
      5.0
      Пильный диск для УШМ по дереву Graff Speedcutter (диаметр 125 мм, посадочный 22,2 мм, толщина 3,8 мм)
      Рулетка Вихрь 73/11/1/2 (5 м, 19 мм)
      210 ₽
      5.0
      Рулетка Вихрь 73/11/1/2 (5 м, 19 мм)
      Рулетка Центроинструмент УЛЬТРА (10 м, 25 мм, каучук, магнитная)
      950 ₽
      5.0
      Рулетка Центроинструмент УЛЬТРА (10 м, 25 мм, каучук, магнитная)
      Адаптер пружинный для бензобура Ada SPRING ADAPTER 20/20 А00366
      1 490 ₽
      Адаптер пружинный для бензобура Ada SPRING ADAPTER 20/20 А00366
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Шнек для мотобура Ada Drill 150 А00233 (800 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Шнек для мотобура Ada Drill 150 А00233 (800 мм)
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • УРОВЕНЬ Kapro 987XL-41-80 — точный инструмент для выявления отклонения вертикальных и горизонтальных поверхностей. Используется в области отделочных, строительных, ремонтных работ. Колбы устойчивы к ударам и ультрафиолету. Погрешность составляет 0,5 мм/м.

        Преимущества

        • Высокая точность измерений обеспечивается фрезерованной поверхностью
        • Инструмент имеет прочный металлический корпус и торцевые заглушки