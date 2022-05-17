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Карандаш Sparta 06301-18-Н20 (180 мм)
5.0
2
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Маркеры
    Карандаш Sparta 06301-18-Н20 (180 мм)
    Арт. Х131241
    5.0
    2
    Карандаш Sparta 06301-18-Н20 (180 мм)

      Карандаш Sparta 06301-18-Н20 (180 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131241
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		карандаш
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор разметочных графитных карандашей 180 мм, 20 шт STAYER 06301-18-H20 удобен для нанесения разметки при проведении строительных и малярных работ. Карандаши имеют прямоугольные грифели, что обеспечивает нанесение линий нужной толщины. Овальная форма позволяет карандашу уверенно держаться в ладони во время проведения работ и не скатываться на пол с различных поверхностей.