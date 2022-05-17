Карандаш Sparta 06301-18-Н20 (180 мм)

Набор разметочных графитных карандашей 180 мм, 20 шт STAYER 06301-18-H20 удобен для нанесения разметки при проведении строительных и малярных работ. Карандаши имеют прямоугольные грифели, что обеспечивает нанесение линий нужной толщины. Овальная форма позволяет карандашу уверенно держаться в ладони во время проведения работ и не скатываться на пол с различных поверхностей.