Промышленный пылесос Karcher WD 3 P Premium EU-T 1.629-891.0 (с бумажными пакетами фильтра WD 3 Brown 2.863-276)

Хозяйственный пылесос Karcher WD 3 P PREMIUM 1.629-891 применяется для уборки в прихожей, мастерской, подвале, внутри автомобиля. Подходит для работы с электроинструментом (100-2100 W). Может собрать пыль, влажный мусор и небольшой объем воды.

Преимущества