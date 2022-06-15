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Промышленный пылесос Karcher WD 3 P Premium EU-T 1.629-891.0 (с бумажными пакетами фильтра WD 3 Brown 2.863-276)
5.0
2
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Karcher WD 3 P Premium EU-T 1.629-891.0 (с бумажными пакетами фильтра WD 3 Brown 2.863-276)
    Арт. О00000006976
    5.0
    2
    Промышленный пылесос Karcher WD 3 P Premium EU-T 1.629-891.0 (с бумажными пакетами фильтра WD 3 Brown 2.863-276)

      Промышленный пылесос Karcher WD 3 P Premium EU-T 1.629-891.0 (с бумажными пакетами фильтра WD 3 Brown 2.863-276)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006976
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Хозяйственный пылесос Karcher WD 3 P PREMIUM 1.629-891 применяется для уборки в прихожей, мастерской, подвале, внутри автомобиля. Подходит для работы с электроинструментом (100-2100 W). Может собрать пыль, влажный мусор и небольшой объем воды.

        Преимущества

        • Функция выдувания
        • Розетка для подключения электроинструмента с функцией автоматического включения/выключения
        • Сбор небольшого объема воды
        • Парковочная позиция
        • Специальный патронный фильтр - возможно убирать влажный и сухой мусор без замены фильтра
        • Хранение аксессуаров на устройстве
        • Контейнер выполнен из нержавеющей стали
        • Ударопрочная защита
        • Практичный кабель
        • Эргономичная ручка для переноски Karcher WD 3 P PREMIUM 1.629-891
        • Инновационная насадка для пола с защелкой, двумя резиновыми и двумя щеточными вставками и всасывающий шланг новой конструкции - для максимального удобства и комфорта при работе
        • Возможность присоединения насадок к всасывающему шлангу - для легкой уборки даже в самых узких местах