Промышленный пылесос Karcher WD 3 P Premium EU-T 1.629-891.0 (с бумажными пакетами фильтра WD 3 Brown 2.863-276)
Арт. О00000006976
Промышленный пылесос Karcher WD 3 P Premium EU-T 1.629-891.0 (с бумажными пакетами фильтра WD 3 Brown 2.863-276)
Арт. О00000006976
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
- Хозяйственный пылесос Karcher WD 3 P PREMIUM 1.629-891 применяется для уборки в прихожей, мастерской, подвале, внутри автомобиля. Подходит для работы с электроинструментом (100-2100 W). Может собрать пыль, влажный мусор и небольшой объем воды.
Преимущества
- Функция выдувания
- Розетка для подключения электроинструмента с функцией автоматического включения/выключения
- Сбор небольшого объема воды
- Парковочная позиция
- Специальный патронный фильтр - возможно убирать влажный и сухой мусор без замены фильтра
- Хранение аксессуаров на устройстве
- Контейнер выполнен из нержавеющей стали
- Ударопрочная защита
- Практичный кабель
- Эргономичная ручка для переноски Karcher WD 3 P PREMIUM 1.629-891
- Инновационная насадка для пола с защелкой, двумя резиновыми и двумя щеточными вставками и всасывающий шланг новой конструкции - для максимального удобства и комфорта при работе
- Возможность присоединения насадок к всасывающему шлангу - для легкой уборки даже в самых узких местах