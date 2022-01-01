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Фильтр для пылесоса Karcher 2.863-005.0
Арт. X131505115
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|фильтр
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Материал
|бумага
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Количество, шт
|1
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- Фильтр для пылесоса Karcher 2.863-005.0 - плоский складчатый фильтр устанавливается в кассету для быстрой и простой замены без контакта с грязью. Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Подходит к аппаратам: WD 4 Premium, WD 5 Premium, WD 6 P Premium.
Преимущества
- Подходит для хозяйственных пылесосов Karcher серии MV4 - MV6
- Плоский складчатый фильтр может быть заменен за секунды без контакта с грязью
- Сухая и влажная уборка без смены фильтра