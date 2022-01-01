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Фильтр для пылесоса Karcher 2.863-005.0
1 890 ₽
Фильтры для пылесоса
  • Персональная скидка
Фильтр для пылесоса Karcher 2.863-005.0
Арт. X131505115
Фильтр для пылесоса Karcher 2.863-005.0
Фильтр для пылесоса Karcher 2.863-005.0
Фильтр для пылесоса Karcher 2.863-005.0
  • Персональная скидка
Фильтр для пылесоса Karcher 2.863-005.0
Фильтр для пылесоса Karcher 2.863-005.0
Фильтр для пылесоса Karcher 2.863-005.0

Фильтр для пылесоса Karcher 2.863-005.0

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1 890 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X131505115

Характеристики

Производитель
Karcher
Родина бренда
Германия
Тип
фильтр
Материал
бумага
Количество, шт
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
1 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Фильтр для пылесоса Karcher 2.863-005.0 - плоский складчатый фильтр устанавливается в кассету для быстрой и простой замены без контакта с грязью. Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Подходит к аппаратам: WD 4 Premium, WD 5 Premium, WD 6 P Premium.

    Преимущества

    • Подходит для хозяйственных пылесосов Karcher серии MV4 - MV6
    • Плоский складчатый фильтр может быть заменен за секунды без контакта с грязью
    • Сухая и влажная уборка без смены фильтра