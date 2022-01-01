Фильтр для пылесоса Karcher 2.863-005.0 - плоский складчатый фильтр устанавливается в кассету для быстрой и простой замены без контакта с грязью. Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Подходит к аппаратам: WD 4 Premium, WD 5 Premium, WD 6 P Premium.

Преимущества