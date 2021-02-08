Мойка высокого давления Karcher HD 5/17 C 1.520-940
Арт. О00000006608
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|25.2
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Габариты, мм
|380x360x930
- Аппарат высокого давления KARCHER HD 5/17 C 1.520-940 служит для мойки строительных конструкций, инструментов, транспортных средств, фасадов, террас. Имеет фильтр тонкой очистки воды, который защищает насос от частиц грязи. Телескопическая ручка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что способствует компактности аппарата при хранении. Головка блока цилиндров из высококачественного латунного сплава гарантирует долгий срок службы устройства.
Преимущества
- Автоматическое отключение
- Фильтр тонкой очистки воды - защита насоса от загрязнений
- Автоматическая система сброса давления для повышения срока службы аппарата
- Высококачественная латунная головка блока цилиндров
- Универсальность: возможность работы в горизонтальном и вертикальном положениях
- На корпусе расположена ручка для удобства переноски Karcher KARCHER HD 5/17 C 1.520-940 одной рукой
- Колеса для удобного перемещения аппарата
- Резьбовой штуцер (M 18 x 1.5) для хранения приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата
- Практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел
- Резиновый фиксатор для шланга высокого давления
- Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами