Мойка высокого давления Karcher HD 5/17 C 1.520-940

Аппарат высокого давления KARCHER HD 5/17 C 1.520-940 служит для мойки строительных конструкций, инструментов, транспортных средств, фасадов, террас. Имеет фильтр тонкой очистки воды, который защищает насос от частиц грязи. Телескопическая ручка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что способствует компактности аппарата при хранении. Головка блока цилиндров из высококачественного латунного сплава гарантирует долгий срок службы устройства.

Преимущества