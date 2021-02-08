Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мойка высокого давления Karcher HD 5/17 C 1.520-940
5.0
2
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher HD 5/17 C 1.520-940
    Арт. О00000006608
    5.0
    2
    Мойка высокого давления Karcher HD 5/17 C 1.520-940
    Мойка высокого давления Karcher HD 5/17 C 1.520-940
    Мойка высокого давления Karcher HD 5/17 C 1.520-940
      Мойка высокого давления Karcher HD 5/17 C 1.520-940
      Мойка высокого давления Karcher HD 5/17 C 1.520-940
      Мойка высокого давления Karcher HD 5/17 C 1.520-940

      Мойка высокого давления Karcher HD 5/17 C 1.520-940

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006608
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		25.2
      Габариты, мм
      		380x360x930
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат высокого давления KARCHER HD 5/17 C 1.520-940 служит для мойки строительных конструкций, инструментов, транспортных средств, фасадов, террас. Имеет фильтр тонкой очистки воды, который защищает насос от частиц грязи. Телескопическая ручка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что способствует компактности аппарата при хранении. Головка блока цилиндров из высококачественного латунного сплава гарантирует долгий срок службы устройства.

        Преимущества

        • Автоматическое отключение
        • Фильтр тонкой очистки воды - защита насоса от загрязнений
        • Автоматическая система сброса давления для повышения срока службы аппарата
        • Высококачественная латунная головка блока цилиндров
        • Универсальность: возможность работы в горизонтальном и вертикальном положениях
        • На корпусе расположена ручка для удобства переноски Karcher KARCHER HD 5/17 C 1.520-940 одной рукой
        • Колеса для удобного перемещения аппарата
        • Резьбовой штуцер (M 18 x 1.5) для хранения приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата
        • Практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел
        • Резиновый фиксатор для шланга высокого давления
        • Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами