Мойка для машины Karcher K 2 Universal 1.673-000

Мойка Karcher K 2 Universal 1.673-000
Арт. О00000016136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.77
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Габариты, мм
|280x182x390
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- Аппарат высокого давления Karcher K 2 Universal 1.673-000 - компактное устройство для использования в домашнем хозяйстве. Кабель аккуратно укладывается в карман, предусмотренный на корпусе аппарата. Система Quick Connect позволяет легко устанавливать необходимые насадки и гарантирует простой и быстрый монтаж системы. Для надежности в данной модели предусмотрен интегрированный фильтр тонкой очистки воды.
Преимущества
- Небольшой вес для удобства работы
- Система Quick Connect для простого присоединения и отсоединения шланга
- Ручка для простой транспортировки Karcher K 2 Universal 1.673-000
- Компактные размеры для удобства хранения
- Место для аксессуаров, пистолета и кабеля
- В комплекте штуцер для подключения к садовому шлангу
- Рекомендуемая площадь использования до 20 м2