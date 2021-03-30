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Мойка для машины Karcher K 2 Universal 1.673-000
4.8
8
5 210 ₽
7 690 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка Karcher K 2 Universal 1.673-000
    Арт. О00000016136
    4.8
    8
    Мойка для машины Karcher K 2 Universal 1.673-000
    Мойка для машины Karcher K 2 Universal 1.673-000
    Мойка для машины Karcher K 2 Universal 1.673-000
    Мойка для машины Karcher K 2 Universal 1.673-000
      Мойка для машины Karcher K 2 Universal 1.673-000
      Мойка для машины Karcher K 2 Universal 1.673-000
      Мойка для машины Karcher K 2 Universal 1.673-000
      Мойка для машины Karcher K 2 Universal 1.673-000

      Мойка Karcher K 2 Universal 1.673-000

      • -2 480 ₽
      5 210 ₽
      7 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016136
      4.8
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.77
      Габариты, мм
      		280x182x390
      Все характеристики
      • -2 480 ₽
      5 210 ₽
      7 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аппарат высокого давления Karcher K 2 Universal 1.673-000 - компактное устройство для использования в домашнем хозяйстве. Кабель аккуратно укладывается в карман, предусмотренный на корпусе аппарата. Система Quick Connect позволяет легко устанавливать необходимые насадки и гарантирует простой и быстрый монтаж системы. Для надежности в данной модели предусмотрен интегрированный фильтр тонкой очистки воды.

        Преимущества

        • Небольшой вес для удобства работы
        • Система Quick Connect для простого присоединения и отсоединения шланга
        • Ручка для простой транспортировки Karcher K 2 Universal 1.673-000
        • Компактные размеры для удобства хранения
        • Место для аксессуаров, пистолета и кабеля
        • В комплекте штуцер для подключения к садовому шлангу
        • Рекомендуемая площадь использования до 20 м2