Мойка для машины Karcher K 2 Universal 1.673-000

Аппарат высокого давления Karcher K 2 Universal 1.673-000 - компактное устройство для использования в домашнем хозяйстве. Кабель аккуратно укладывается в карман, предусмотренный на корпусе аппарата. Система Quick Connect позволяет легко устанавливать необходимые насадки и гарантирует простой и быстрый монтаж системы. Для надежности в данной модели предусмотрен интегрированный фильтр тонкой очистки воды.

Преимущества