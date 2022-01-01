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Аппарат высокого давления Karcher K 3 *EU 1.601-888.0
8 390 ₽
Электрические мойки высокого давления
  • Персональная скидка
Аппарат высокого давления Karcher K 3 *EU 1.601-888.0
Арт. О00000041668
Аппарат высокого давления Karcher K 3 *EU 1.601-888.0
Аппарат высокого давления Karcher K 3 *EU 1.601-888.0
  • Персональная скидка
Аппарат высокого давления Karcher K 3 *EU 1.601-888.0
Аппарат высокого давления Karcher K 3 *EU 1.601-888.0

Аппарат высокого давления Karcher K 3 *EU 1.601-888.0

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8 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041668

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Вес, кг
5
Габариты, мм
275x279x803
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аппарат высокого давления Karcher K 3 1.601-888.0 идеален для периодического использования. Он поможет отмыть несильно загрязненные легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, садовую мебель, площадки вокруг дома и многое другое. Модель оснащена системой Quick Connect, что позволяет подсоединять 6-метровый шланг высокого давления одним движением. Грязевая фреза поможет справиться со стойкими загрязнениями, а струйная трубка Vario Power с регулировкой давления пригодится при мойке мотоциклов, садовой мебели и др. В мойке также предусмотрен интегрированный фильтр для очистки воды.

    Преимущества

    • Колеса и ручка - комфортное перемещение Karcher K 3 1.601-888.0 по рабочей поверхности
    • Встроенный фильтр очистки воды - предотвращает попадание мелких частиц
    • Струйная трубка Vario Power - эффективная очистка различных поверхностей
    • 6-метровый шланг высокого давления - комфортная работа
    • Интегрированное место для хранения принадлежностей - удобное и экономящее место хранение