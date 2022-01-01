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Аппарат высокого давления Karcher K 3 *EU 1.601-888.0
Арт. О00000041668
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5
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Габариты, мм
|275x279x803
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- Аппарат высокого давления Karcher K 3 1.601-888.0 идеален для периодического использования. Он поможет отмыть несильно загрязненные легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, садовую мебель, площадки вокруг дома и многое другое. Модель оснащена системой Quick Connect, что позволяет подсоединять 6-метровый шланг высокого давления одним движением. Грязевая фреза поможет справиться со стойкими загрязнениями, а струйная трубка Vario Power с регулировкой давления пригодится при мойке мотоциклов, садовой мебели и др. В мойке также предусмотрен интегрированный фильтр для очистки воды.
Преимущества
- Колеса и ручка - комфортное перемещение Karcher K 3 1.601-888.0 по рабочей поверхности
- Встроенный фильтр очистки воды - предотвращает попадание мелких частиц
- Струйная трубка Vario Power - эффективная очистка различных поверхностей
- 6-метровый шланг высокого давления - комфортная работа
- Интегрированное место для хранения принадлежностей - удобное и экономящее место хранение