Аппарат высокого давления Karcher K 3 *EU 1.601-888.0

Преимущества

Колеса и ручка - комфортное перемещение Karcher K 3 1.601-888.0 по рабочей поверхности

Встроенный фильтр очистки воды - предотвращает попадание мелких частиц

Струйная трубка Vario Power - эффективная очистка различных поверхностей

6-метровый шланг высокого давления - комфортная работа

Интегрированное место для хранения принадлежностей - удобное и экономящее место хранение

Аппарат высокого давления Karcher K 3 1.601-888.0 идеален для периодического использования. Он поможет отмыть несильно загрязненные легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, садовую мебель, площадки вокруг дома и многое другое. Модель оснащена системой Quick Connect, что позволяет подсоединять 6-метровый шланг высокого давления одним движением. Грязевая фреза поможет справиться со стойкими загрязнениями, а струйная трубка Vario Power с регулировкой давления пригодится при мойке мотоциклов, садовой мебели и др. В мойке также предусмотрен интегрированный фильтр для очистки воды.