Мойка высокого давления Karcher K 3 Full Control 1.676-020

Аппарат высокого давления Karcher K 3 Full Control 1.676-020 предназначен для очистки мотоциклов, легковых автомобилей, велосипедов, заборов, фасадов. Оснащен дисплеем на рукоятке, который показывает режим работы, что повышает удобство использования. Продолжительный срок службы обусловлен наличием интегрированного фильтра тонкой очистки.

Преимущества