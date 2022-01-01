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Мойка высокого давления Karcher K 3 Full Control 1.676-020
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 3 Full Control 1.676-020
    Арт. О00000016133
    Мойка высокого давления Karcher K 3 Full Control 1.676-020
    Мойка высокого давления Karcher K 3 Full Control 1.676-020
    Мойка высокого давления Karcher K 3 Full Control 1.676-020
      Мойка высокого давления Karcher K 3 Full Control 1.676-020
      Мойка высокого давления Karcher K 3 Full Control 1.676-020
      Мойка высокого давления Karcher K 3 Full Control 1.676-020

      Мойка высокого давления Karcher K 3 Full Control 1.676-020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016133

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.313
      Габариты, мм
      		307х280х677
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат высокого давления Karcher K 3 Full Control 1.676-020 предназначен для очистки мотоциклов, легковых автомобилей, велосипедов, заборов, фасадов. Оснащен дисплеем на рукоятке, который показывает режим работы, что повышает удобство использования. Продолжительный срок службы обусловлен наличием интегрированного фильтра тонкой очистки.

        Преимущества

        • Мощный двигатель для высокой производительности
        • Система Quick Connect для простого присоединения и отсоединения шланга
        • Богатая комплектация для выполнения различных работ
        • 3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства
        • Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму (дисплей показывает выбранный режим работы)
        • Колеса для удобного перемещения Karcher K 3 Full Control 1.676-020
        • Место для аксессуаров, пистолета и кабеля
        • Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике
        • Использование моющего средства помогает устранить въевшуюся грязь
        • Рекомендуемая площадь использования до 25 м2