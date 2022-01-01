Мойка высокого давления Karcher K 3 Full Control 1.676-020
Арт. О00000016133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.313
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Габариты, мм
|307х280х677
- Аппарат высокого давления Karcher K 3 Full Control 1.676-020 предназначен для очистки мотоциклов, легковых автомобилей, велосипедов, заборов, фасадов. Оснащен дисплеем на рукоятке, который показывает режим работы, что повышает удобство использования. Продолжительный срок службы обусловлен наличием интегрированного фильтра тонкой очистки.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Система Quick Connect для простого присоединения и отсоединения шланга
- Богатая комплектация для выполнения различных работ
- 3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства
- Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму (дисплей показывает выбранный режим работы)
- Колеса для удобного перемещения Karcher K 3 Full Control 1.676-020
- Место для аксессуаров, пистолета и кабеля
- Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике
- Использование моющего средства помогает устранить въевшуюся грязь
- Рекомендуемая площадь использования до 25 м2