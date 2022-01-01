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Мойка высокого давления Karcher K 4 Basic 1.180-080.0
15 490 ₽
16 990 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 4 Basic 1.180-080.0
    Арт. О00000028399
    Мойка высокого давления Karcher K 4 Basic 1.180-080.0

      Мойка высокого давления Karcher K 4 Basic 1.180-080.0

      • -1 500 ₽
      15 490 ₽
      16 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000028399

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		10.9
      Габариты, мм
      		285x309x876
      Все характеристики
      • -1 500 ₽
      15 490 ₽
      16 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мойка высокого давления Karcher K 4 Basic 1.180-080.0 используется для очистки садового инвентаря и мебели, мелкого колесного транспорта и других поверхностей. Модель укомплектована струйной трубкой Vario Power, с её помощью легко регулировать давление воды, что позволяет подобрать оптимальный режим для выполнения различных задач. Грязевая фреза поможет справиться даже со стойкими загрязнениями. Для комфортного перемещения мойки по рабочему участку предусмотрены ручки и колесики. Небольшие габариты и малый вес обеспечивают компактное хранение и легкую транспортировку.

        Преимущества:

        • Современный электродвигатель водяного охлаждения - высокая мощность и длительный срок службы
        • Система Quick Connect - простое подключение пистолета и шланга высокого давления
        • 3-х поршневой аксиальный насос - не требует обслуживания
        • Надежная защита от избытка давления
        • Отключение мотора при отпущенном спуске пистолета
        • Готовность к работе сразу после распаковки
        • Функция самовсасывания для забора воды из емкости
        • Удобная ручка для транспортировки Karcher K 4 Basic 1.180-080.0
        • Водяной фильтр - предотвращает засор сопла