Преимущества:

Современный электродвигатель водяного охлаждения - высокая мощность и длительный срок службы

Система Quick Connect - простое подключение пистолета и шланга высокого давления

3-х поршневой аксиальный насос - не требует обслуживания

Надежная защита от избытка давления

Отключение мотора при отпущенном спуске пистолета

Готовность к работе сразу после распаковки

Функция самовсасывания для забора воды из емкости

Удобная ручка для транспортировки Karcher K 4 Basic 1.180-080.0

Водяной фильтр - предотвращает засор сопла

Мойка высокого давления Karcher K 4 Basic 1.180-080.0 используется для очистки садового инвентаря и мебели, мелкого колесного транспорта и других поверхностей. Модель укомплектована струйной трубкой Vario Power, с её помощью легко регулировать давление воды, что позволяет подобрать оптимальный режим для выполнения различных задач. Грязевая фреза поможет справиться даже со стойкими загрязнениями. Для комфортного перемещения мойки по рабочему участку предусмотрены ручки и колесики. Небольшие габариты и малый вес обеспечивают компактное хранение и легкую транспортировку.