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Мойка высокого давления Karcher K 4 Power Control 1.324-030
21 090 ₽
27 290 ₽
Электрические мойки высокого давления
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Karcher K 4 Power Control 1.324-030
Арт. О00000028096
Мойка высокого давления Karcher K 4 Power Control 1.324-030
Мойка высокого давления Karcher K 4 Power Control 1.324-030
Мойка высокого давления Karcher K 4 Power Control 1.324-030
Мойка высокого давления Karcher K 4 Power Control 1.324-030
Мойка высокого давления Karcher K 4 Power Control 1.324-030
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Karcher K 4 Power Control 1.324-030
Мойка высокого давления Karcher K 4 Power Control 1.324-030
Мойка высокого давления Karcher K 4 Power Control 1.324-030
Мойка высокого давления Karcher K 4 Power Control 1.324-030
Мойка высокого давления Karcher K 4 Power Control 1.324-030

Мойка высокого давления Karcher K 4 Power Control 1.324-030

Дарим скидки за
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  • -6 200 ₽
21 090 ₽
27 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000028096

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Вес, кг
11.48
Габариты, мм
402x306x588
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -6 200 ₽
21 090 ₽
27 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Мойка высокого давления Karcher K 4 Power Control 1.324-030.0 предназначена для очистки садового инвентаря и мебели и других поверхностей.

    Преимущества

    • Система Quick Connect - простое подключение пистолета и шланга высокого давления
    • Пистолет Power Control с тремя ступенями давления и режимом нанесения чистящего средства- для очистки любых поверхностей
    • Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
    • Мобильное приложение Home & Garden - вся необходимая информация об аппарате и его применении
    • Регулируемая по высоте телескопическая ручка - для легкого перемещения аппарата
    • Karcher K 4 Power Control 1.324-030.0 готов к работе сразу после распаковки
    • Функция самовсасывания для забора воды из емкости
    • Водяной фильтр - предотвращает засор сопла