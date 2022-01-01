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Мойка высокого давления Karcher K 4 Power Control 1.324-030
Арт. О00000028096
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|11.48
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Габариты, мм
|402x306x588
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- Мойка высокого давления Karcher K 4 Power Control 1.324-030.0 предназначена для очистки садового инвентаря и мебели и других поверхностей.
Преимущества
- Система Quick Connect - простое подключение пистолета и шланга высокого давления
- Пистолет Power Control с тремя ступенями давления и режимом нанесения чистящего средства- для очистки любых поверхностей
- Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
- Мобильное приложение Home & Garden - вся необходимая информация об аппарате и его применении
- Регулируемая по высоте телескопическая ручка - для легкого перемещения аппарата
- Karcher K 4 Power Control 1.324-030.0 готов к работе сразу после распаковки
- Функция самовсасывания для забора воды из емкости
- Водяной фильтр - предотвращает засор сопла