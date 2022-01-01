Преимущества

Система Quick Connect - простое подключение пистолета и шланга высокого давления

Пистолет Power Control с тремя ступенями давления и режимом нанесения чистящего средства- для очистки любых поверхностей

Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean

Мобильное приложение Home & Garden - вся необходимая информация об аппарате и его применении

Регулируемая по высоте телескопическая ручка - для легкого перемещения аппарата

Karcher K 4 Power Control 1.324-030.0 готов к работе сразу после распаковки

Функция самовсасывания для забора воды из емкости

Водяной фильтр - предотвращает засор сопла

Мойка высокого давления Karcher K 4 Power Control 1.324-030.0 предназначена для очистки садового инвентаря и мебели и других поверхностей.