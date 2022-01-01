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Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0
26 990 ₽
38 990 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0
    Арт. О00000029966
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0

      Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0

      • -12 000 ₽
      26 990 ₽
      38 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000029966

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		14
      Габариты, мм
      		344x396x875
      Все характеристики
      • -12 000 ₽
      26 990 ₽
      38 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Минимойка Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0 применяется для очищения садовых дорожек, фасадов зданий, велосипедов, легковых автомобилей и внедорожников, мотоциклов, садового инвентаря, каменных оград и изгородей. Электрический двигатель с водяным охлаждением обеспечивает высокую производительность агрегата. Предусмотрены две распылительные насадки - с регулятором давления и с грязевой фрезой для удаления сильных загрязнений. Для удобства перемещения мойки по участку предусмотрены два колеса и рукоятка. В комплектацию входит футбольный мяч - подарок от компании.

        Преимущества

        • Возможна регулировка давления в зависимости от степени загрязнения
        • Ручка и колесики облегчают транспортировку
        • Грязевая фреза для удаления сильных загрязнений
        • Небольшие габариты и вес
        • Современный электродвигатель водяного охлаждения - долгий срок службы
        • Быстродействующий разъем Quick Connect обеспечивает простоту замены насадок
        • Для защиты насоса предусмотрен встроенный фильтр для воды
        • Предусмотрен держатель для хранения пистолета
        • Входное отверстие для воды удобно расположено в нижней части мойки