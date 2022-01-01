Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0

Преимущества

Возможна регулировка давления в зависимости от степени загрязнения

Ручка и колесики облегчают транспортировку

Грязевая фреза для удаления сильных загрязнений

Небольшие габариты и вес

Современный электродвигатель водяного охлаждения - долгий срок службы

Быстродействующий разъем Quick Connect обеспечивает простоту замены насадок

Для защиты насоса предусмотрен встроенный фильтр для воды

Предусмотрен держатель для хранения пистолета

Входное отверстие для воды удобно расположено в нижней части мойки

Минимойка Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0 применяется для очищения садовых дорожек, фасадов зданий, велосипедов, легковых автомобилей и внедорожников, мотоциклов, садового инвентаря, каменных оград и изгородей. Электрический двигатель с водяным охлаждением обеспечивает высокую производительность агрегата. Предусмотрены две распылительные насадки - с регулятором давления и с грязевой фрезой для удаления сильных загрязнений. Для удобства перемещения мойки по участку предусмотрены два колеса и рукоятка. В комплектацию входит футбольный мяч - подарок от компании.