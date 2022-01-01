Мойка высокого давления Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0
Арт. О00000029966
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|14
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Габариты, мм
|344x396x875
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- Минимойка Karcher K 5 Football Edition 1.180-680.0 применяется для очищения садовых дорожек, фасадов зданий, велосипедов, легковых автомобилей и внедорожников, мотоциклов, садового инвентаря, каменных оград и изгородей. Электрический двигатель с водяным охлаждением обеспечивает высокую производительность агрегата. Предусмотрены две распылительные насадки - с регулятором давления и с грязевой фрезой для удаления сильных загрязнений. Для удобства перемещения мойки по участку предусмотрены два колеса и рукоятка. В комплектацию входит футбольный мяч - подарок от компании.
Преимущества
- Возможна регулировка давления в зависимости от степени загрязнения
- Ручка и колесики облегчают транспортировку
- Грязевая фреза для удаления сильных загрязнений
- Небольшие габариты и вес
- Современный электродвигатель водяного охлаждения - долгий срок службы
- Быстродействующий разъем Quick Connect обеспечивает простоту замены насадок
- Для защиты насоса предусмотрен встроенный фильтр для воды
- Предусмотрен держатель для хранения пистолета
- Входное отверстие для воды удобно расположено в нижней части мойки