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Мойка высокого давления Karcher K 5 Full Control *EU 1.324-500
2.5
6
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Full Control *EU 1.324-500
    Арт. О00000014762
    2.5
    6
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Full Control *EU 1.324-500
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Full Control *EU 1.324-500
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Full Control *EU 1.324-500
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Full Control *EU 1.324-500

      Мойка высокого давления Karcher K 5 Full Control *EU 1.324-500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000014762
      2.5
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		14
      Габариты, мм
      		411x305x584
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мойка высокого давления Karcher K 5 Full Control *EU 1.324-500 используется для очистки поверхностей. Оснащена высокоэффективный мотор водяного охлаждения. Имеет пистолет G 145 Q Full Control и струйную трубку, с помощью которой регулируется давление. Система подачи чистящего средства улучшает эффективность уборки. Благодаря ручке и колесам аппарат удобно перемещать по рабочей территории.

        Преимущества

        • 3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей
        • Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике
        • Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления Karcher K 5 Full Control *EU 1.324-500
        • Пистолет высокого давления Full Control с возможностью индикации и выбора используемого давления
        • Система для чистящих средств Plug 'n' Clean - быстрое и удобное использование химии с аппаратом высокого давления
        • Благодаря системе Quick Connect шланг высокого давления легко подсоединяется к пистолету и отсоединяется от него
        • Телескопическая ручка изготовлена из высококачественного алюминия
        • Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario
        • Низкий центр тяжести аппарата добавляет устойчивости во время использования
        • Удобная парковочная позиция позволяет разместить пистолет с насадкой непосредственно на аппарате во время коротких перерывов в работе
        • Производительность достигает 500 л/ч
        • Использование моющего средства помогает устранить въевшуюся грязь
        • Рекомендуемая площадь использования до 40 м2