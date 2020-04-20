Мойка высокого давления Karcher K 5 Full Control *EU 1.324-500
Арт. О00000014762
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|14
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Габариты, мм
|411x305x584
- Мойка высокого давления Karcher K 5 Full Control *EU 1.324-500 используется для очистки поверхностей. Оснащена высокоэффективный мотор водяного охлаждения. Имеет пистолет G 145 Q Full Control и струйную трубку, с помощью которой регулируется давление. Система подачи чистящего средства улучшает эффективность уборки. Благодаря ручке и колесам аппарат удобно перемещать по рабочей территории.
Преимущества
- 3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей
- Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике
- Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления Karcher K 5 Full Control *EU 1.324-500
- Пистолет высокого давления Full Control с возможностью индикации и выбора используемого давления
- Система для чистящих средств Plug 'n' Clean - быстрое и удобное использование химии с аппаратом высокого давления
- Благодаря системе Quick Connect шланг высокого давления легко подсоединяется к пистолету и отсоединяется от него
- Телескопическая ручка изготовлена из высококачественного алюминия
- Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario
- Низкий центр тяжести аппарата добавляет устойчивости во время использования
- Удобная парковочная позиция позволяет разместить пистолет с насадкой непосредственно на аппарате во время коротких перерывов в работе
- Производительность достигает 500 л/ч
- Использование моющего средства помогает устранить въевшуюся грязь
- Рекомендуемая площадь использования до 40 м2