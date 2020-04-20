Преимущества

3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей

Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике

Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления Karcher K 5 Full Control *EU 1.324-500

Пистолет высокого давления Full Control с возможностью индикации и выбора используемого давления

Система для чистящих средств Plug 'n' Clean - быстрое и удобное использование химии с аппаратом высокого давления

Благодаря системе Quick Connect шланг высокого давления легко подсоединяется к пистолету и отсоединяется от него

Телескопическая ручка изготовлена из высококачественного алюминия

Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario

Низкий центр тяжести аппарата добавляет устойчивости во время использования

Удобная парковочная позиция позволяет разместить пистолет с насадкой непосредственно на аппарате во время коротких перерывов в работе

Производительность достигает 500 л/ч

Использование моющего средства помогает устранить въевшуюся грязь

Рекомендуемая площадь использования до 40 м2

Мойка высокого давления Karcher K 5 Full Control *EU 1.324-500 используется для очистки поверхностей. Оснащена высокоэффективный мотор водяного охлаждения. Имеет пистолет G 145 Q Full Control и струйную трубку, с помощью которой регулируется давление. Система подачи чистящего средства улучшает эффективность уборки. Благодаря ручке и колесам аппарат удобно перемещать по рабочей территории.