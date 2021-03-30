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Мойка высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630
4.4
10
46 290 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630
    Арт. Х103263
    4.4
    10
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630
    Мойка высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630
      Мойка высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630

      Мойка высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630

      46 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. Х103263
      4.4
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		15.3
      Габариты, мм
      		411х305х584
      Все характеристики
      46 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
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      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аппарат высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630 используется для очистки различных поверхностей, фасадов и транспортных средств. Имеет пистолет Full Control Plus с ЖК-дисплеем для удобства настройки давления и количества чистящего средства. На трубке Multi-Jet 3-в-1 осуществляется регулировка струи с помощью поворота насадки. Благодаря ручке и колесам аппарат удобно перемещать по рабочей территории.

        Преимущества

        • Надежный и высокоэффективный двигатель водяного охлаждения
        • Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике
        • Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630
        • Трубка Multi-Jet 3-в-1: плоская струя, веерная струя, распыление чистящего средства
        • Пистолет высокого давления Full Control Plus с кнопками регулировки +/- и дисплеем для регулировки давления и дозирования чистящего средства
        • Система для чистящих средств Plug 'n' Clean - быстрое и удобное использование химии с аппаратом высокого давления
        • Благодаря системе Quick Connect шланг высокого давления легко подсоединяется к пистолету и отсоединяется от него
        • Барабан для намотки шланга
        • Телескопическая ручка изготовлена из высококачественного алюминия
        • Давление регулируется на пистолете
        • Низкий центр тяжести аппарата добавляет устойчивости во время использования
        • Удобная парковочная позиция позволяет разместить пистолет с насадкой непосредственно на аппарате во время коротких перерывов в работе
        • Производительность достигает 500 л/ч
        • Использование моющего средства помогает устранить въевшуюся грязь
        • Рекомендуемая площадь использования до 40 м2