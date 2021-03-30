Мойка высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630
Арт. Х103263
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|15.3
|
Габариты, мм
|411х305х584
С этим товаром смотрят
- Аппарат высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630 используется для очистки различных поверхностей, фасадов и транспортных средств. Имеет пистолет Full Control Plus с ЖК-дисплеем для удобства настройки давления и количества чистящего средства. На трубке Multi-Jet 3-в-1 осуществляется регулировка струи с помощью поворота насадки. Благодаря ручке и колесам аппарат удобно перемещать по рабочей территории.
Преимущества
- Надежный и высокоэффективный двигатель водяного охлаждения
- Телескопическая ручка - компактная транспортировка в багажнике
- Колеса для удобного перемещения аппарата высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630
- Трубка Multi-Jet 3-в-1: плоская струя, веерная струя, распыление чистящего средства
- Пистолет высокого давления Full Control Plus с кнопками регулировки +/- и дисплеем для регулировки давления и дозирования чистящего средства
- Система для чистящих средств Plug 'n' Clean - быстрое и удобное использование химии с аппаратом высокого давления
- Благодаря системе Quick Connect шланг высокого давления легко подсоединяется к пистолету и отсоединяется от него
- Барабан для намотки шланга
- Телескопическая ручка изготовлена из высококачественного алюминия
- Давление регулируется на пистолете
- Низкий центр тяжести аппарата добавляет устойчивости во время использования
- Удобная парковочная позиция позволяет разместить пистолет с насадкой непосредственно на аппарате во время коротких перерывов в работе
- Производительность достигает 500 л/ч
- Использование моющего средства помогает устранить въевшуюся грязь
- Рекомендуемая площадь использования до 40 м2