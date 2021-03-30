Мойка высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630

Аппарат высокого давления Karcher K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630 используется для очистки различных поверхностей, фасадов и транспортных средств. Имеет пистолет Full Control Plus с ЖК-дисплеем для удобства настройки давления и количества чистящего средства. На трубке Multi-Jet 3-в-1 осуществляется регулировка струи с помощью поворота насадки. Благодаря ручке и колесам аппарат удобно перемещать по рабочей территории.

Преимущества