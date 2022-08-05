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Аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 36-46 1.444-470, Battery Set
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные газонокосилки
    Аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 36-46 1.444-470, Battery Set
    Арт. О00000028935
    5.0
    1
    Аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 36-46 1.444-470, Battery Set

      Аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 36-46 1.444-470, Battery Set

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000028935
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка KARCHER LMO 36-46 1.444-470 скашивает траву и собирает её в контейнере, либо выбрасывает на газон после измельчения. Косилка не вырабатывает много шума и не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать аппарат даже в общественных местах. Регулировка высоты скашивания от 20 до 70 мм подходит для различных задач. Ручка упрощает перемещение инструмента по участку.

        Преимущества

        • Высота среза травы изменяется простым перемещением ручки (5 положений)
        • Указатель уровня заполнения травосборника
        • Складная рукоятка экономит место при хранении KARCHER LMO 36-46 1.444-470
        • Быстродействующие замки для легкой фиксации
        • Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания
        • Выключатели с обеих сторон для удобства управления
        • Ручка для переноски облегчает транспортировку
        • Защита для детей исключает непреднамеренное включение газонокосилки
        • Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В
        • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы или заряда
        • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам
        • Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 36 В