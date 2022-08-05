Аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 36-46 1.444-470, Battery Set

Преимущества

Высота среза травы изменяется простым перемещением ручки (5 положений)

Указатель уровня заполнения травосборника

Складная рукоятка экономит место при хранении KARCHER LMO 36-46 1.444-470

Быстродействующие замки для легкой фиксации

Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания

Выключатели с обеих сторон для удобства управления

Ручка для переноски облегчает транспортировку

Защита для детей исключает непреднамеренное включение газонокосилки

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В

Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы или заряда

Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам

Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 36 В

Газонокосилка KARCHER LMO 36-46 1.444-470 скашивает траву и собирает её в контейнере, либо выбрасывает на газон после измельчения. Косилка не вырабатывает много шума и не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать аппарат даже в общественных местах. Регулировка высоты скашивания от 20 до 70 мм подходит для различных задач. Ручка упрощает перемещение инструмента по участку.