Аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 36-46 1.444-470, Battery Set
Арт. О00000028935
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Газонокосилка KARCHER LMO 36-46 1.444-470 скашивает траву и собирает её в контейнере, либо выбрасывает на газон после измельчения. Косилка не вырабатывает много шума и не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать аппарат даже в общественных местах. Регулировка высоты скашивания от 20 до 70 мм подходит для различных задач. Ручка упрощает перемещение инструмента по участку.
Преимущества
- Высота среза травы изменяется простым перемещением ручки (5 положений)
- Указатель уровня заполнения травосборника
- Складная рукоятка экономит место при хранении KARCHER LMO 36-46 1.444-470
- Быстродействующие замки для легкой фиксации
- Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания
- Выключатели с обеих сторон для удобства управления
- Ручка для переноски облегчает транспортировку
- Защита для детей исключает непреднамеренное включение газонокосилки
- Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы или заряда
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам
- Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 36 В