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Аккумуляторный триммер Karcher LTR 18-25 Battery 1.444-300
5.0
1
4 890 ₽
Аккумуляторные триммеры
  • Персональная скидка
Аккумуляторный триммер Karcher LTR 18-25 Battery 1.444-300
Арт. О00000028936
5.0
1
Аккумуляторный триммер Karcher LTR 18-25 Battery 1.444-300
  • Персональная скидка

Аккумуляторный триммер Karcher LTR 18-25 Battery 1.444-300

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4 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000028936
5.0
1

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Режущий элемент
леска
Вес, кг
1.5
Ширина скашивания леской, см
25
Емкость аккумулятора, Ач
2.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторный триммер Karcher LTR 18-25 Battery 1.444-300 предназначен для стрижки тонкой травы, растущей на газонах, вдоль стен, у деревьев. Имеет функцию подравнивания кромки газона. Эффективный режущий механизм позволяет без проблем скашивать траву даже в углах и других труднодоступных местах. Данная модель отличается небольшим весом, что обеспечивает комфорт даже при длительной работе. Защитный кожух ограждает от летящих частиц травы и грязи.

    Преимущества

    • Низкий уровень шума
    • Отсутствие выхлопных газов
    • Дополнительная ручка - для удобной работы
    • Кожух защищает пользователя от разлетающейся в процессе косьбы травы
    • Поворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас
    • Малый вес Karcher LTR 18-25 Battery 1.444-300
    • Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума
    • Для постоянной работы с оптимальной рабочей шириной предусмотрено автоматическое удлинение лески
    • Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 18 В
    Внимание! Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект.