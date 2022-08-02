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Аккумуляторный триммер Karcher LTR 18-25 Battery 1.444-300
Арт. О00000028936
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|1.5
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Ширина скашивания леской, см
|25
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Емкость аккумулятора, Ач
|2.5
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- Аккумуляторный триммер Karcher LTR 18-25 Battery 1.444-300 предназначен для стрижки тонкой травы, растущей на газонах, вдоль стен, у деревьев. Имеет функцию подравнивания кромки газона. Эффективный режущий механизм позволяет без проблем скашивать траву даже в углах и других труднодоступных местах. Данная модель отличается небольшим весом, что обеспечивает комфорт даже при длительной работе. Защитный кожух ограждает от летящих частиц травы и грязи.
Преимущества
- Низкий уровень шума
- Отсутствие выхлопных газов
- Дополнительная ручка - для удобной работы
- Кожух защищает пользователя от разлетающейся в процессе косьбы травы
- Поворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас
- Малый вес Karcher LTR 18-25 Battery 1.444-300
- Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума
- Для постоянной работы с оптимальной рабочей шириной предусмотрено автоматическое удлинение лески
- Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 18 В