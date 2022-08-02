Преимущества

Низкий уровень шума

Отсутствие выхлопных газов

Дополнительная ручка - для удобной работы

Кожух защищает пользователя от разлетающейся в процессе косьбы травы

Поворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас

Малый вес Karcher LTR 18-25 Battery 1.444-300

Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума

Для постоянной работы с оптимальной рабочей шириной предусмотрено автоматическое удлинение лески

Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 18 В

Аккумуляторный триммер Karcher LTR 18-25 Battery 1.444-300 предназначен для стрижки тонкой травы, растущей на газонах, вдоль стен, у деревьев. Имеет функцию подравнивания кромки газона. Эффективный режущий механизм позволяет без проблем скашивать траву даже в углах и других труднодоступных местах. Данная модель отличается небольшим весом, что обеспечивает комфорт даже при длительной работе. Защитный кожух ограждает от летящих частиц травы и грязи.