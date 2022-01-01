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Строительный пылесос Karcher Puzzi 10/1 EU 1.100-130, 1250 Вт, 10 л
Арт. X5442
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Нет
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Моющий
|Нет
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- Моющий пылесос Karcher PUZZI 10/1 EU 1.100-130 предназначен для качественной очистки текстильных и ковровых покрытий. Модель оснащена отсеком для моющего средства, чтобы легко и быстро положить нужную дозировку таблеток. Мощная всасывающая турбина гарантирует низкую остаточную влажность очищенного коврового покрытия для быстрого его высыхания. Телескопическую ручку просто настроить под рост пользователя для комфортной уборки.
Преимущества
- Небольшой вес - для простого пермещения
- Минимальная остаточная влажность - для быстрого высыхания ковровых покрытий
- Телескопическая ручкм - для настройки под рост пользователя
- Отсек для моющего средства - для контроля за дозировкой
- Крюк для кабеля - для удобного хранения пылесоса