Строительный пылесос Karcher Puzzi 10/1 EU 1.100-130, 1250 Вт, 10 л

Преимущества

Небольшой вес - для простого пермещения

Минимальная остаточная влажность - для быстрого высыхания ковровых покрытий

Телескопическая ручкм - для настройки под рост пользователя

Отсек для моющего средства - для контроля за дозировкой

Крюк для кабеля - для удобного хранения пылесоса

Моющий пылесос Karcher PUZZI 10/1 EU 1.100-130 предназначен для качественной очистки текстильных и ковровых покрытий. Модель оснащена отсеком для моющего средства, чтобы легко и быстро положить нужную дозировку таблеток. Мощная всасывающая турбина гарантирует низкую остаточную влажность очищенного коврового покрытия для быстрого его высыхания. Телескопическую ручку просто настроить под рост пользователя для комфортной уборки.