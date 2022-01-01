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Строительный пылесос Karcher Puzzi 10/1 EU 1.100-130, 1250 Вт, 10 л
79 390 ₽
Промышленные пылесосы (строительные)
  • Персональная скидка
Строительный пылесос Karcher Puzzi 10/1 EU 1.100-130, 1250 Вт, 10 л
Арт. X5442
Строительный пылесос Karcher Puzzi 10/1 EU 1.100-130, 1250 Вт, 10 л
Строительный пылесос Karcher Puzzi 10/1 EU 1.100-130, 1250 Вт, 10 л
Строительный пылесос Karcher Puzzi 10/1 EU 1.100-130, 1250 Вт, 10 л
Строительный пылесос Karcher Puzzi 10/1 EU 1.100-130, 1250 Вт, 10 л
Строительный пылесос Karcher Puzzi 10/1 EU 1.100-130, 1250 Вт, 10 л
  • Персональная скидка
Строительный пылесос Karcher Puzzi 10/1 EU 1.100-130, 1250 Вт, 10 л
Строительный пылесос Karcher Puzzi 10/1 EU 1.100-130, 1250 Вт, 10 л
Строительный пылесос Karcher Puzzi 10/1 EU 1.100-130, 1250 Вт, 10 л
Строительный пылесос Karcher Puzzi 10/1 EU 1.100-130, 1250 Вт, 10 л
Строительный пылесос Karcher Puzzi 10/1 EU 1.100-130, 1250 Вт, 10 л

Строительный пылесос Karcher Puzzi 10/1 EU 1.100-130, 1250 Вт, 10 л

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79 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. X5442

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Германия
Родина бренда
Германия
Возможность сбора жидкости
Нет
Моющий
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
79 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Моющий пылесос Karcher PUZZI 10/1 EU 1.100-130 предназначен для качественной очистки текстильных и ковровых покрытий. Модель оснащена отсеком для моющего средства, чтобы легко и быстро положить нужную дозировку таблеток. Мощная всасывающая турбина гарантирует низкую остаточную влажность очищенного коврового покрытия для быстрого его высыхания. Телескопическую ручку просто настроить под рост пользователя для комфортной уборки.

    Преимущества

    • Небольшой вес - для простого пермещения
    • Минимальная остаточная влажность - для быстрого высыхания ковровых покрытий
    • Телескопическая ручкм - для настройки под рост пользователя
    • Отсек для моющего средства - для контроля за дозировкой
    • Крюк для кабеля - для удобного хранения пылесоса