Строительный пылесос Karcher VC 3 1.198-125, 700 Вт, 900 мл
Арт. О00000007381
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Нет
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Моющий
|Нет
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- Пылесос Karcher VC 3 1.198-125 подходит для эксплуатации в небольших квартирах и домах. Позволяет убрать мусор с ковровых покрытий, твердых полов, мебели. Визуальный контроль. Прозрачный контейнер дает возможность видеть степень его заполнения, чтобы провести своевременную очистку. Эффективность. Благодаря НЕРА-фильтру пылесос эффективно задерживает мельчайшие частицы пыли, которые могут вызвать аллергию.
Преимущества
- Надежная система фильтрации
- Автоматическое сматывание кабеля
- Контейнер можно споласкивать водой
- Быстрое отключение аппарата при остановке уборки
- Мультициклонный фильтр избавляет от дорогостоящей замены фильтр мешков
- Возможность подключения линейки аксессуаров к Karcher VC 3 1.198-125 для уборки в различных условиях