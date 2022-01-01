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Строительный пылесос Karcher VC 3 1.198-125, 700 Вт, 900 мл
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Промышленные пылесосы (строительные)
    Строительный пылесос Karcher VC 3 1.198-125, 700 Вт, 900 мл
    Арт. О00000007381
    Строительный пылесос Karcher VC 3 1.198-125, 700 Вт, 900 мл

      Строительный пылесос Karcher VC 3 1.198-125, 700 Вт, 900 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000007381

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Нет
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пылесос Karcher VC 3 1.198-125 подходит для эксплуатации в небольших квартирах и домах. Позволяет убрать мусор с ковровых покрытий, твердых полов, мебели. Визуальный контроль. Прозрачный контейнер дает возможность видеть степень его заполнения, чтобы провести своевременную очистку. Эффективность. Благодаря НЕРА-фильтру пылесос эффективно задерживает мельчайшие частицы пыли, которые могут вызвать аллергию.

        Преимущества

        • Надежная система фильтрации
        • Автоматическое сматывание кабеля
        • Контейнер можно споласкивать водой
        • Быстрое отключение аппарата при остановке уборки
        • Мультициклонный фильтр избавляет от дорогостоящей замены фильтр мешков
        • Возможность подключения линейки аксессуаров к Karcher VC 3 1.198-125 для уборки в различных условиях