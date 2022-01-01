Строительный пылесос Karcher VC 3 1.198-125, 700 Вт, 900 мл

Преимущества

Надежная система фильтрации

Автоматическое сматывание кабеля

Контейнер можно споласкивать водой

Быстрое отключение аппарата при остановке уборки

Мультициклонный фильтр избавляет от дорогостоящей замены фильтр мешков

Возможность подключения линейки аксессуаров к Karcher VC 3 1.198-125 для уборки в различных условиях

Пылесос Karcher VC 3 1.198-125 подходит для эксплуатации в небольших квартирах и домах. Позволяет убрать мусор с ковровых покрытий, твердых полов, мебели. Визуальный контроль. Прозрачный контейнер дает возможность видеть степень его заполнения, чтобы провести своевременную очистку. Эффективность. Благодаря НЕРА-фильтру пылесос эффективно задерживает мельчайшие частицы пыли, которые могут вызвать аллергию.