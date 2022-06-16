Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-783, 12 л

Пылесос Karcher WD 2 1.629 783 будет полезен при ремонте и строительстве, во время изготовления изделий в мастерских и на производстве. Он подойдет как для сухой, так и влажной уборки. Оснащенный мощным мотором и вспененным фильтром электропылесос эффективно собирает пыль, бетонную крошку, грязь, опилки, стеклянные осколки, шерсть и другие загрязнения. Сбор мусора осуществляется в ударопрочный 12-литровый бак. Прибор обладает небольшим размером, благодаря чему прост в транспортировке и хранении. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить хозяйственный пылесос Karcher WD 2 1.629 783 с доставкой в любой регион.

Преимущества Karcher WD 2 1.629 783

Мощность – 1000 Вт

Объем бака – 12 л

Ударопрочный корпус

Фильтр из вспененного материала

Аксессуары закрепляются на устройстве

Компактная конструкция



