Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-783, 12 л

Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-783
Арт. О00000009664
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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- Пылесос Karcher WD 2 1.629 783 будет полезен при ремонте и строительстве, во время изготовления изделий в мастерских и на производстве. Он подойдет как для сухой, так и влажной уборки. Оснащенный мощным мотором и вспененным фильтром электропылесос эффективно собирает пыль, бетонную крошку, грязь, опилки, стеклянные осколки, шерсть и другие загрязнения. Сбор мусора осуществляется в ударопрочный 12-литровый бак. Прибор обладает небольшим размером, благодаря чему прост в транспортировке и хранении. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить хозяйственный пылесос Karcher WD 2 1.629 783 с доставкой в любой регион.
Преимущества Karcher WD 2 1.629 783
- Мощность – 1000 Вт
- Объем бака – 12 л
- Ударопрочный корпус
- Фильтр из вспененного материала
- Аксессуары закрепляются на устройстве
- Компактная конструкция