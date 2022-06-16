Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-783, 12 л
5.0
2
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-783
    Арт. О00000009664
    5.0
    2
    Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-783, 12 л
    Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-783, 12 л
    Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-783, 12 л
      Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-783, 12 л
      Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-783, 12 л
      Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-783, 12 л

      Строительный пылесос Karcher WD 2 1.629-783

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000009664
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

      С этим товаром смотрят

      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Леска для триммера Siat Premium Алюминиум 555009, звезда, 2,4 мм, 15 м
      301 ₽
      5.0
      Леска для триммера Siat Premium Алюминиум 555009, звезда, 2,4 мм, 15 м
      Коннектор с аквастопом Belamos YM5820E (3/4")
      100 ₽
      5.0
      Коннектор с аквастопом Belamos YM5820E (3/4")
      Леска триммерная Echo С2070108, витая, 2,4 мм, 15 м
      310 ₽
      5.0
      Леска триммерная Echo С2070108, витая, 2,4 мм, 15 м
      Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
      1 090 ₽
      5.0
      Фильтр-мешки Karcher 6.904-322, бумажные, 5 шт.
      • Персональная скидка
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-0.5-015
      120 ₽
      5.0
      Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-0.5-015
      Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-0.9-030
      265 ₽
      5.0
      Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-0.9-030
      Мешок-пылесборник для пылесоса Bigmaster BMC-173, до 20 л, 3 шт.
      400 ₽
      4.5
      Мешок-пылесборник для пылесоса Bigmaster BMC-173, до 20 л, 3 шт.
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Смазка для буров Gazpromneft, 100 г.
      200 ₽
      Смазка для буров Gazpromneft, 100 г.
      Штуцер Valtec VTr.650.N.0418, НР 1/2" х 18 мм, для присоединения шланга
      115 ₽
      Штуцер Valtec VTr.650.N.0418, НР 1/2" х 18 мм, для присоединения шланга
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пылесос Karcher WD 2 1.629 783 будет полезен при ремонте и строительстве, во время изготовления изделий в мастерских и на производстве. Он подойдет как для сухой, так и влажной уборки. Оснащенный мощным мотором и вспененным фильтром электропылесос эффективно собирает пыль, бетонную крошку, грязь, опилки, стеклянные осколки, шерсть и другие загрязнения. Сбор мусора осуществляется в ударопрочный 12-литровый бак. Прибор обладает небольшим размером, благодаря чему прост в транспортировке и хранении. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить хозяйственный пылесос Karcher WD 2 1.629 783 с доставкой в любой регион.

        Преимущества Karcher WD 2 1.629 783

        • Мощность – 1000 Вт
        • Объем бака – 12 л
        • Ударопрочный корпус
        • Фильтр из вспененного материала
        • Аксессуары закрепляются на устройстве
        • Компактная конструкция