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Пылесос Karcher WD 3 V-19/4/20 1.628-107.0
9 290 ₽
Пылесосы для дома
  • Персональная скидка
Пылесос Karcher WD 3 V-19/4/20 1.628-107.0
Арт. О00000041596
Пылесос Karcher WD 3 V-19/4/20 1.628-107.0
Пылесос Karcher WD 3 V-19/4/20 1.628-107.0
Пылесос Karcher WD 3 V-19/4/20 1.628-107.0
Пылесос Karcher WD 3 V-19/4/20 1.628-107.0
Пылесос Karcher WD 3 V-19/4/20 1.628-107.0
  • Персональная скидка
Пылесос Karcher WD 3 V-19/4/20 1.628-107.0
Пылесос Karcher WD 3 V-19/4/20 1.628-107.0
Пылесос Karcher WD 3 V-19/4/20 1.628-107.0
Пылесос Karcher WD 3 V-19/4/20 1.628-107.0
Пылесос Karcher WD 3 V-19/4/20 1.628-107.0

Пылесос Karcher WD 3 V-19/4/20 1.628-107.0

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9 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000041596

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Румыния
Родина бренда
Германия
Мощность, Вт
1000
Напряжение сети, В
220, 230, 240
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мощный и энергоэффективный пылесос WD 3 V-19/4/20 с потребляемой мощностью всего 1000 Вт. Всасывающий шланг и насадка для пола Clips идеально подходят для достижения наилучших результатов уборки как на сухой, так и на влажной поверхности, для мелкой или крупной грязи. Пылесос для сухой и влажной уборки впечатляет своей компактной конструкцией, прочным пластиковым контейнером объемом 19 л, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и флисовым мешком-фильтром. Благодаря цельному картриджному фильтру можно пылесосить как влажную, так и сухую грязь без замены фильтра. Функция продувки полезна для очистки труднодоступных мест. Шланг хранится, подвешивая его на головке машины, что экономит место. Кабель можно хранить на крюке для кабеля, трубках и насадках для пола на бампере. Система блокировки «Pull & Push» позволяет легко открывать и закрывать контейнер. Ручку пылесоса можно снять, а насадку можно подключить непосредственно к всасывающему шлангу. Также умно: инструменты или мелкие детали можно положить на место на крышке пылесоса. Эргономичная ручка для переноски обеспечивает удобную транспортировку.

    Преимущества

    • Неразборный патронный фильтр. Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента;
    • Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров. Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке;
    • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства. Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей;
    • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить. Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки;
    • Фильтр-мешок из нетканого материала. 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв. Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли;
    • Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола. Для идеальной очистки сухого или влажного, крупного или мелкого мусора. Максимальное удобство и универсальность в использовании;
    • Система блокировки "Pull&Push". Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера;
    • Эргономичная ручка для переноски. Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.