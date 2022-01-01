Пылесос Karcher WD 3 V-19/4/20 1.628-107.0

Преимущества

Неразборный патронный фильтр. Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента;

Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров. Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке;

Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства. Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей;

Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить. Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки;

Фильтр-мешок из нетканого материала. 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв. Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли;

Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола. Для идеальной очистки сухого или влажного, крупного или мелкого мусора. Максимальное удобство и универсальность в использовании;

Система блокировки "Pull&Push". Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера;

Эргономичная ручка для переноски. Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.

Мощный и энергоэффективный пылесос WD 3 V-19/4/20 с потребляемой мощностью всего 1000 Вт. Всасывающий шланг и насадка для пола Clips идеально подходят для достижения наилучших результатов уборки как на сухой, так и на влажной поверхности, для мелкой или крупной грязи. Пылесос для сухой и влажной уборки впечатляет своей компактной конструкцией, прочным пластиковым контейнером объемом 19 л, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и флисовым мешком-фильтром. Благодаря цельному картриджному фильтру можно пылесосить как влажную, так и сухую грязь без замены фильтра. Функция продувки полезна для очистки труднодоступных мест. Шланг хранится, подвешивая его на головке машины, что экономит место. Кабель можно хранить на крюке для кабеля, трубках и насадках для пола на бампере. Система блокировки «Pull & Push» позволяет легко открывать и закрывать контейнер. Ручку пылесоса можно снять, а насадку можно подключить непосредственно к всасывающему шлангу. Также умно: инструменты или мелкие детали можно положить на место на крышке пылесоса. Эргономичная ручка для переноски обеспечивает удобную транспортировку.