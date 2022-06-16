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Строительный пылесос Karcher WD 5 P 1.348-194, 25 л
5.0
2
20 490 ₽
Промышленные пылесосы (строительные)
  • Персональная скидка
Строительный пылесос Karcher WD 5 P 1.348-194
Арт. О00000010831
5.0
2
Строительный пылесос Karcher WD 5 P 1.348-194, 25 л
Строительный пылесос Karcher WD 5 P 1.348-194, 25 л
  • Персональная скидка
Строительный пылесос Karcher WD 5 P 1.348-194, 25 л
Строительный пылесос Karcher WD 5 P 1.348-194, 25 л

Строительный пылесос Karcher WD 5 P 1.348-194

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20 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽
Арт. О00000010831
5.0
2

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Возможность сбора жидкости
Нет
Моющий
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
20 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Хозяйственный пылесос KARCHER WD 5 P 1.348-194 оснащена устойчивым к ржавчине баком для долгого срока службы. А объем в 25 литров позволяет продолжительно работать без перерывов на очистку.  Подходит для уборки сухого и влажного мусора, что расширяет функционал прибора. Специальные щетки подходят для уборки любых типов покрытий.

    Преимущества

    • Мощный поток воздуха с легкостью выбивает пыль из фильтра обратно в контейнер по нажатию кнопки
    • Быстрое восстановление силы всасывания
    • Функция выдува будет удобна там, где всасывание невозможно
    • Удобное положение при хранении
    • Быстрое и удобное хранение всасывающей трубки и насадки для пола во время перерывов
    • Практичное хранение кабеля и аксессуаров
    • Аккуратное хранение аксессуаров, всасывающего шланга и электрического кабеля
    • Запатентованная ручка «3 в 1»
    • Удобная транспортировка
    • Быстрое и удобное открытие, опорожнение мусоросборника