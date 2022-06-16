Строительный пылесос Karcher WD 5 P 1.348-194, 25 л

Преимущества

Мощный поток воздуха с легкостью выбивает пыль из фильтра обратно в контейнер по нажатию кнопки

Быстрое восстановление силы всасывания

Функция выдува будет удобна там, где всасывание невозможно

Удобное положение при хранении

Быстрое и удобное хранение всасывающей трубки и насадки для пола во время перерывов

Практичное хранение кабеля и аксессуаров

Аккуратное хранение аксессуаров, всасывающего шланга и электрического кабеля

Запатентованная ручка «3 в 1»

Удобная транспортировка

Быстрое и удобное открытие, опорожнение мусоросборника

Хозяйственный пылесос KARCHER WD 5 P 1.348-194 оснащена устойчивым к ржавчине баком для долгого срока службы. А объем в 25 литров позволяет продолжительно работать без перерывов на очистку. Подходит для уборки сухого и влажного мусора, что расширяет функционал прибора. Специальные щетки подходят для уборки любых типов покрытий.