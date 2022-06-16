Строительный пылесос Karcher WD 5 P 1.348-194, 25 л

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Строительный пылесос Karcher WD 5 P 1.348-194
Арт. О00000010831
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Нет
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Моющий
|Нет
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- Хозяйственный пылесос KARCHER WD 5 P 1.348-194 оснащена устойчивым к ржавчине баком для долгого срока службы. А объем в 25 литров позволяет продолжительно работать без перерывов на очистку. Подходит для уборки сухого и влажного мусора, что расширяет функционал прибора. Специальные щетки подходят для уборки любых типов покрытий.
Преимущества
- Мощный поток воздуха с легкостью выбивает пыль из фильтра обратно в контейнер по нажатию кнопки
- Быстрое восстановление силы всасывания
- Функция выдува будет удобна там, где всасывание невозможно
- Удобное положение при хранении
- Быстрое и удобное хранение всасывающей трубки и насадки для пола во время перерывов
- Практичное хранение кабеля и аксессуаров
- Аккуратное хранение аксессуаров, всасывающего шланга и электрического кабеля
- Запатентованная ручка «3 в 1»
- Удобная транспортировка
- Быстрое и удобное открытие, опорожнение мусоросборника