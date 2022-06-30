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Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0
Арт. О00000041600
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1300
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Напряжение сети, В
|220
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- Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T для уборки сухих и влажных загрязнений - топ-модель экстракласса среди многофункциональных пылесосов karcher WD. Обеспечивает ту же силу всасывания, что и пылесос мощностью 2000 Вт, потребляя при этом лишь 1300 Вт. Аппарат отличается максимальной эффективностью и самой богатой комплектацией среди бытовых пылесосов сухой и влажной уборки Karcher. Оснащён баком из нержавеющей стали объёмом 30 литров, всасывающим шлангом длиной 2,2 метра, кабелем длиной 6 метров, а также плоским складчатым фильтром, который установлен в кассете для легкого и быстрого извлечения без контакта с мусором. Запатентованная система очистки фильтра мгновенно (нажатием кнопки) восстанавливает высокую силу всасывания.
Преимущества
- Встроенная розетка с автоматическим вкл/выкл для работы с электроинструментом
- Эффективная очистка фильтра
- Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Слив. Быстрое и легкое опорожнения контейнера от большого количества воды
- Фильтр-мешок из нетканого материала
- Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
- Удобное положение при хранении
- Съемная ручка
- Практичная функция выдува