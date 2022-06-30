Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0
26 890 ₽
Пылесосы для дома
  • Персональная скидка
Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0
Арт. О00000041600
Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0
Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0
Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0
Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0
Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0
Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0
Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0
  • Персональная скидка
Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0
Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0
Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0
Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0
Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0
Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0
Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0

Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
26 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000041600

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Германия
Родина бренда
Германия
Мощность, Вт
1300
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
26 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T для уборки сухих и влажных загрязнений - топ-модель экстракласса среди многофункциональных пылесосов karcher WD. Обеспечивает ту же силу всасывания, что и пылесос мощностью 2000 Вт, потребляя при этом лишь 1300 Вт. Аппарат отличается максимальной эффективностью и самой богатой комплектацией среди бытовых пылесосов сухой и влажной уборки Karcher. Оснащён баком из нержавеющей стали объёмом 30 литров, всасывающим шлангом длиной 2,2 метра, кабелем длиной 6 метров, а также плоским складчатым фильтром, который установлен в кассете для легкого и быстрого извлечения без контакта с мусором. Запатентованная система очистки фильтра мгновенно (нажатием кнопки) восстанавливает высокую силу всасывания.

    Преимущества

    • Встроенная розетка с автоматическим вкл/выкл для работы с электроинструментом
    • Эффективная очистка фильтра
    • Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
    • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
    • Слив. Быстрое и легкое опорожнения контейнера от большого количества воды
    • Фильтр-мешок из нетканого материала
    • Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
    • Удобное положение при хранении
    • Съемная ручка
    • Практичная функция выдува