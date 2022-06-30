Пылесос Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0

Преимущества

Встроенная розетка с автоматическим вкл/выкл для работы с электроинструментом

Эффективная очистка фильтра

Уникальная запатентованная технология съемного фильтра

Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства

Слив. Быстрое и легкое опорожнения контейнера от большого количества воды

Фильтр-мешок из нетканого материала

Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров

Удобное положение при хранении

Съемная ручка

Практичная функция выдува

Karcher WD 6 P S V-30/6/22/T для уборки сухих и влажных загрязнений - топ-модель экстракласса среди многофункциональных пылесосов karcher WD. Обеспечивает ту же силу всасывания, что и пылесос мощностью 2000 Вт, потребляя при этом лишь 1300 Вт. Аппарат отличается максимальной эффективностью и самой богатой комплектацией среди бытовых пылесосов сухой и влажной уборки Karcher. Оснащён баком из нержавеющей стали объёмом 30 литров, всасывающим шлангом длиной 2,2 метра, кабелем длиной 6 метров, а также плоским складчатым фильтром, который установлен в кассете для легкого и быстрого извлечения без контакта с мусором. Запатентованная система очистки фильтра мгновенно (нажатием кнопки) восстанавливает высокую силу всасывания.