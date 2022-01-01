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Кардан Jonnesway, 1/4" DR, S15H240
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Карданные шарниры для торцевых головок
    Кардан Jonnesway, 1/4" DR, S15H240
    Арт. jonnesway_5638
    Кардан Jonnesway, 1/4" DR, S15H240
    Кардан Jonnesway, 1/4" DR, S15H240
    Кардан Jonnesway, 1/4" DR, S15H240
      Кардан Jonnesway, 1/4" DR, S15H240
      Кардан Jonnesway, 1/4" DR, S15H240
      Кардан Jonnesway, 1/4" DR, S15H240

      Кардан Jonnesway, 1/4" DR, S15H240

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5638

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип оснастки
      		переходник карданный
      Размер посадки на инструмент
      		1/4 дюйма Female DR
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дополнительная насадка в системе сборного монтажного инструмента, позволяющая в определенных пределах изменять направление оси приложения усилия за счет имеющихся двух степеней свободы конструкции изделия. Добавление шарнира в конструкцию сборного инструмента заметно снижает ее прочность, что необходимо учитывать при работе с таким инструментом при обслуживании высоконагруженных и осложненных резьбовых соединений и стараться избегать применения карданных шарниров в этих случаях. Все изделия изготовлены из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3123, отвечают требованиям ГОСТ 25603-83, имеют матовое хромоникелевое покрытие.