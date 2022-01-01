Кардан Jonnesway, 1/4" DR, S15H240
Арт. jonnesway_5638
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип оснастки
|переходник карданный
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Размер посадки на инструмент
|1/4 дюйма Female DR
- Дополнительная насадка в системе сборного монтажного инструмента, позволяющая в определенных пределах изменять направление оси приложения усилия за счет имеющихся двух степеней свободы конструкции изделия. Добавление шарнира в конструкцию сборного инструмента заметно снижает ее прочность, что необходимо учитывать при работе с таким инструментом при обслуживании высоконагруженных и осложненных резьбовых соединений и стараться избегать применения карданных шарниров в этих случаях. Все изделия изготовлены из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3123, отвечают требованиям ГОСТ 25603-83, имеют матовое хромоникелевое покрытие.