Кардан Jonnesway, 1/4" DR, S15H240

Дополнительная насадка в системе сборного монтажного инструмента, позволяющая в определенных пределах изменять направление оси приложения усилия за счет имеющихся двух степеней свободы конструкции изделия. Добавление шарнира в конструкцию сборного инструмента заметно снижает ее прочность, что необходимо учитывать при работе с таким инструментом при обслуживании высоконагруженных и осложненных резьбовых соединений и стараться избегать применения карданных шарниров в этих случаях. Все изделия изготовлены из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3123, отвечают требованиям ГОСТ 25603-83, имеют матовое хромоникелевое покрытие.