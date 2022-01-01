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Кардан ударный Jonnesway, 1" DR, S03A8U8
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Карданные шарниры для торцевых головок
    Кардан ударный Jonnesway, 1" DR, S03A8U8
    Арт. jonnesway_5327
    Кардан ударный Jonnesway, 1" DR, S03A8U8

      Кардан ударный Jonnesway, 1" DR, S03A8U8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5327

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип оснастки
      		переходник карданный
      Размер посадки на инструмент
      		1 дюйм Female DR
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кардан применяется совместно с торцевыми головками и другим подобным инструментом. Приспособление используется для передачи крутящего момента на торцевую головку. Кардан имеет специальную шарнирную конструкцию для работы под углом, а также с крепежом, расположенным в углубленном месте, где работа с другим инструментом не возможна. Используется для проведения слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.