Кардан ударный Jonnesway, 1" DR, S03A8U8
Арт. jonnesway_5327
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип оснастки
|переходник карданный
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Размер посадки на инструмент
|1 дюйм Female DR
- Кардан применяется совместно с торцевыми головками и другим подобным инструментом. Приспособление используется для передачи крутящего момента на торцевую головку. Кардан имеет специальную шарнирную конструкцию для работы под углом, а также с крепежом, расположенным в углубленном месте, где работа с другим инструментом не возможна. Используется для проведения слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.