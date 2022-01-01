Кардан ударный Jonnesway, 1" DR, S03A8U8

Кардан применяется совместно с торцевыми головками и другим подобным инструментом. Приспособление используется для передачи крутящего момента на торцевую головку. Кардан имеет специальную шарнирную конструкцию для работы под углом, а также с крепежом, расположенным в углубленном месте, где работа с другим инструментом не возможна. Используется для проведения слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.