Кардан ударный Jonnesway, 1/2" DR, S03A4U4

Кардан ударный Jonnesway S03A4U4 47191 применяется совместно с торцевыми головками и другим подобным инструментом. Приспособление используется для передачи крутящего момента на торцевую головку. Кардан имеет специальную шарнирную конструкцию для работы под углом. Применяется для проведения слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.