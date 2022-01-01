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Кардан ударный Jonnesway, 1/2" DR, S03A4U4
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Карданные шарниры для торцевых головок
    Кардан ударный Jonnesway, 1/2" DR, S03A4U4
    Арт. jonnesway_5272
    Кардан ударный Jonnesway, 1/2" DR, S03A4U4

      Кардан ударный Jonnesway, 1/2" DR, S03A4U4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5272

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип оснастки
      		переходник карданный
      Размер посадки на инструмент
      		1/2 дюйма Female DR
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кардан ударный Jonnesway S03A4U4 47191 применяется совместно с торцевыми головками и другим подобным инструментом. Приспособление используется для передачи крутящего момента на торцевую головку. Кардан имеет специальную шарнирную конструкцию для работы под углом. Применяется для проведения слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.