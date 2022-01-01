Кардан ударный Jonnesway, 1/2" DR, S03A4U4
Арт. jonnesway_5272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип оснастки
|переходник карданный
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Размер посадки на инструмент
|1/2 дюйма Female DR
- Кардан ударный Jonnesway S03A4U4 47191 применяется совместно с торцевыми головками и другим подобным инструментом. Приспособление используется для передачи крутящего момента на торцевую головку. Кардан имеет специальную шарнирную конструкцию для работы под углом. Применяется для проведения слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.