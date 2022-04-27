Каркас Тритон Н0000009136 стальной, на ванну Стандарт/Джена 150/160/170

Преимущества

Порошковое покрытие стального каркаса защищает изделие от коррозии и является надежной опорой для ванны

Каркас укомплектован регулируемыми ножками

Стальной каркас с порошковым кокрытием. Данный вид каркаса является наиболее распространенным в настоящее время на Российском рынке акриловых ванн.