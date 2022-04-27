Каркас Тритон Н0000009136 стальной, на ванну Стандарт/Джена 150/160/170
Арт. X169154354
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|каркас
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Материал
|сталь
- Стальной каркас с порошковым кокрытием. Данный вид каркаса является наиболее распространенным в настоящее время на Российском рынке акриловых ванн.
Преимущества
- Порошковое покрытие стального каркаса защищает изделие от коррозии и является надежной опорой для ванны
- Каркас укомплектован регулируемыми ножками