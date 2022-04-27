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Каркас Тритон Н0000009136 стальной, на ванну Стандарт/Джена 150/160/170
5.0
2
Найти аналог
Каркасы для ванн
    Каркас Тритон Н0000009136 стальной, на ванну Стандарт/Джена 150/160/170
    Арт. X169154354
    5.0
    2
    Каркас Тритон Н0000009136 стальной, на ванну Стандарт/Джена 150/160/170

      Каркас Тритон Н0000009136 стальной, на ванну Стандарт/Джена 150/160/170

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169154354
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		каркас
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стальной каркас с порошковым кокрытием. Данный вид каркаса является наиболее распространенным в настоящее время на Российском рынке акриловых ванн.

        Преимущества

        • Порошковое покрытие стального каркаса защищает изделие от коррозии и является надежной опорой для ванны
        • Каркас укомплектован регулируемыми ножками