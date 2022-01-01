Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
Арт. geototal_712
Характеристики
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Страна производства
|Китай
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Габариты, мм
|110х80х30
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
- Карманный УФ-стерилизатор Kyutec за секунды уничтожает 99,9% бактерий, а также вирусы, грибок и плесень на любых поверхностях!
Преимущества
- Без воды, химикатов и лишних усилий
- Устраняет микробы там, где с ними сложно справиться традиционными способами: телефон, клавиатура, расческа, щетки, очки, детские игрушки, стельки, столовые приборы в местах общественного питания, кнопки лифта, ручки дверей, сидения туалета и тд
- Незаменим для мам: стерилизует детскую посуду, вещи, игрушки
- Справляется с грибком
- Полезен для владельцев домашних животных
- Идеально подходит для путешествия
- Пригодится в автомобиле
- Возьмите с собой на дачу
- Система защиты глаз