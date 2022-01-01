Преимущества

Без воды, химикатов и лишних усилий

Устраняет микробы там, где с ними сложно справиться традиционными способами: телефон, клавиатура, расческа, щетки, очки, детские игрушки, стельки, столовые приборы в местах общественного питания, кнопки лифта, ручки дверей, сидения туалета и тд

Незаменим для мам: стерилизует детскую посуду, вещи, игрушки

Справляется с грибком

Полезен для владельцев домашних животных

Идеально подходит для путешествия

Пригодится в автомобиле

Возьмите с собой на дачу

Система защиты глаз

Карманный УФ-стерилизатор Kyutec за секунды уничтожает 99,9% бактерий, а также вирусы, грибок и плесень на любых поверхностях!УФ-стерилизатор Kyutec использует ультрафиолетовое излучение определенного типа (UVC), которое применяется для дезинфекции поверхностей и уничтожения микроорганизмов в средах, где требуется почти стерильная гигиена. УФ-дезинфекция применима к большинству поверхностей, воде и воздуху, и представляет собой очень экологичный и безопасный способ обработки. Эффективность УФ-стерилизатора Kyutec подтверждена исследованием ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора (Москва, 2014г). Итак... Теперь вы можете добиться практически стерильной чистоты без проблем в любом месте. Просто направьте излучение УФ-стерилизатора Kyutec на предмет и нажмите кнопку. Затем подождите несколько секунд и готово!