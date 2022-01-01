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Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
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Увлажнители, осушители, очистители
    Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
    Арт. geototal_712
    Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
    Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
    Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
    Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
    Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
    Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
    Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
    Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
      Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
      Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
      Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
      Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
      Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
      Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
      Карманный УФ-стерилизатор Kyutec
      Карманный УФ-стерилизатор Kyutec

      Карманный УФ-стерилизатор Kyutec

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_712

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Габариты, мм
      		110х80х30
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Карманный УФ-стерилизатор Kyutec за секунды уничтожает 99,9% бактерий, а также вирусы, грибок и плесень на любых поверхностях!

        Преимущества

        • Без воды, химикатов и лишних усилий
        • Устраняет микробы там, где с ними сложно справиться традиционными способами: телефон, клавиатура, расческа, щетки, очки, детские игрушки, стельки, столовые приборы в местах общественного питания, кнопки лифта, ручки дверей, сидения туалета и тд
        • Незаменим для мам: стерилизует детскую посуду, вещи, игрушки
        • Справляется с грибком
        • Полезен для владельцев домашних животных
        • Идеально подходит для путешествия
        • Пригодится в автомобиле
        • Возьмите с собой на дачу
        • Система защиты глаз
        ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОЖИ РУК! ЗАПРЕЩЕНО! УФ-стерилизатор Kyutec использует ультрафиолетовое излучение определенного типа (UVC), которое применяется для дезинфекции поверхностей и уничтожения микроорганизмов в средах, где требуется почти стерильная гигиена. УФ-дезинфекция применима к большинству поверхностей, воде и воздуху, и представляет собой очень экологичный и безопасный способ обработки. Эффективность УФ-стерилизатора Kyutec подтверждена исследованием ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора (Москва, 2014г). Итак... Теперь вы можете добиться практически стерильной чистоты без проблем в любом месте. Просто направьте излучение УФ-стерилизатора Kyutec на предмет и нажмите кнопку. Затем подождите несколько секунд и готово!