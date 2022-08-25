Картофелекопалка вибрационная для для МК-7000,МК-7500
Арт. 1079086
Характеристики
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Производитель
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Тип навесного оборудования
|выкапыватель
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Материал
|металл
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Габариты, мм
|320x320x580
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Вес, кг
|4.6
Описание:
Вибрационная картофелекопалка - активное навесное оборудование для мотоблоков. Предназначена для механизированного выкапывания картофеля, отделения клубней от земли и укладки на поверхность для дальнейшего ручного сбора. Также возможна уборка лука, свеклы, чеснока и моркови типа шантане. Подключается к шкиву мотоблока через ремень.