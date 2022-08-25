Картофелекопалка вибрационная для для МК-7000,МК-7500

Описание:

Вибрационная картофелекопалка - активное навесное оборудование для мотоблоков. Предназначена для механизированного выкапывания картофеля, отделения клубней от земли и укладки на поверхность для дальнейшего ручного сбора. Также возможна уборка лука, свеклы, чеснока и моркови типа шантане. Подключается к шкиву мотоблока через ремень.