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Картофелекопалка вибрационная для для МК-7000,МК-7500
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Картофелекопалка вибрационная для для МК-7000,МК-7500
    Арт. 1079086
    5.0
    1
    Картофелекопалка вибрационная для для МК-7000,МК-7500

      Картофелекопалка вибрационная для для МК-7000,МК-7500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1079086
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Тип навесного оборудования
      		выкапыватель
      Материал
      		металл
      Габариты, мм
      		320x320x580
      Вес, кг
      		4.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Вибрационная картофелекопалка - активное навесное оборудование для мотоблоков. Предназначена для механизированного выкапывания картофеля, отделения клубней от земли и укладки на поверхность для дальнейшего ручного сбора. Также возможна уборка лука, свеклы, чеснока и моркови типа шантане. Подключается к шкиву мотоблока через ремень.