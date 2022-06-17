Вибрационная картофелекопалка Huter (для MK-7000, MK-7500)

Преимущества

Обеспечивает механизированное выкапывание картофеля, отделение клубней от земли и укладку их на поверхность для дальнейшей ручной уборки

Подходит для уборки лука, свеклы, чеснока и моркови

Картофелекопалка вибрационная для МК-7000/МК-7500 Huter 71/3/58 совместима с ременными мотоблоками Huter МК-7000, МК 7000С, МК-7500, МК-7500-10 и другими ременными мотоблоками российских производителей. Подключается к шкиву мотоблока через ремень.