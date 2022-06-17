Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Вибрационная картофелекопалка Huter (для MK-7000, MK-7500)
5.0
2
Найти аналог
Картофелекопалки
    Вибрационная картофелекопалка Huter (для MK-7000, MK-7500)
    Арт. О00000012848
    5.0
    2
    Вибрационная картофелекопалка Huter (для MK-7000, MK-7500)
    Вибрационная картофелекопалка Huter (для MK-7000, MK-7500)
    Вибрационная картофелекопалка Huter (для MK-7000, MK-7500)
    Вибрационная картофелекопалка Huter (для MK-7000, MK-7500)
    Вибрационная картофелекопалка Huter (для MK-7000, MK-7500)
      Вибрационная картофелекопалка Huter (для MK-7000, MK-7500)
      Вибрационная картофелекопалка Huter (для MK-7000, MK-7500)
      Вибрационная картофелекопалка Huter (для MK-7000, MK-7500)
      Вибрационная картофелекопалка Huter (для MK-7000, MK-7500)
      Вибрационная картофелекопалка Huter (для MK-7000, MK-7500)

      Вибрационная картофелекопалка Huter (для MK-7000, MK-7500)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012848
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		картофелевыкапыватель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картофелекопалка вибрационная для МК-7000/МК-7500 Huter 71/3/58 совместима с ременными мотоблоками Huter МК-7000, МК 7000С, МК-7500, МК-7500-10 и другими ременными мотоблоками российских производителей. Подключается к шкиву мотоблока через ремень.

        Преимущества

        • Обеспечивает механизированное выкапывание картофеля, отделение клубней от земли и укладку их на поверхность для дальнейшей ручной уборки
        • Подходит для уборки лука, свеклы, чеснока и моркови