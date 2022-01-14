Картофелесажалка КС 50.000 4736110211
Арт. X19039497
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Колея, мм
|700
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Объем, л
|33
- Картофелесажалка для автоматизированной посадки семенного картофеля с одновременной заделкой в почву и образованием почвенного гребня. Предназначена для использования на приусадебных участках и огородах. Рекомендуется загружать картофель в ёмкость бункера в количестве не более двух вёдер.
Преимущества
- Картофелесажалка КС.50.000 применяется с мотоблоками «Ока», «Угра», «Нева», «Каскад»
- Высокая производительность