Картофелесажалка КС 50.000 4736110211

Преимущества

Картофелесажалка КС.50.000 применяется с мотоблоками «Ока», «Угра», «Нева», «Каскад»

Высокая производительность

Картофелесажалка для автоматизированной посадки семенного картофеля с одновременной заделкой в почву и образованием почвенного гребня. Предназначена для использования на приусадебных участках и огородах. Рекомендуется загружать картофель в ёмкость бункера в количестве не более двух вёдер.