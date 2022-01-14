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Картофелесажалка КС 50.000 4736110211
5.0
1
Найти аналог
Картофелесажалки
    Картофелесажалка КС 50.000 4736110211
    Арт. X19039497
    5.0
    1
    Картофелесажалка КС 50.000 4736110211

      Картофелесажалка КС 50.000 4736110211

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19039497
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кадви
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Колея, мм
      		700
      Объем, л
      		33
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Картофелесажалка для автоматизированной посадки семенного картофеля с одновременной заделкой в почву и образованием почвенного гребня. Предназначена для использования на приусадебных участках и огородах. Рекомендуется загружать картофель в ёмкость бункера в количестве не более двух вёдер.

        Преимущества

        • Картофелесажалка КС.50.000 применяется с мотоблоками «Ока», «Угра», «Нева», «Каскад»
        • Высокая производительность