Картофелевыкапыватель без сцепки ТИП.1 010701 (Целина, Каскад, Кадви, Нева)

Преимущества

Использование данного приспособления значительно снижает вероятность повреждения клубней

Подходит для средних и легких почв. Устройство крепится на мотоблок при помощи сцепки, приобретаемой отдельно

Картофелевыкапыватель ТИП.1 Целина 10701 подходит для мотоблоков Целина МБ, Каскад, Кадви, Нева. Принцип работы выкапывателя заключается в отсеивании земли и выброса клубней на поверхность гряды.