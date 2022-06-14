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Картофелевыкапыватель без сцепки ТИП.1 010701 (Целина, Каскад, Кадви, Нева)
5.0
3
Найти аналог
Картофелекопалки
    Картофелевыкапыватель без сцепки ТИП.1 010701 (Целина, Каскад, Кадви, Нева)
    Арт. X190394437
    5.0
    3
    Картофелевыкапыватель без сцепки ТИП.1 010701 (Целина, Каскад, Кадви, Нева)
    Картофелевыкапыватель без сцепки ТИП.1 010701 (Целина, Каскад, Кадви, Нева)
      Картофелевыкапыватель без сцепки ТИП.1 010701 (Целина, Каскад, Кадви, Нева)
      Картофелевыкапыватель без сцепки ТИП.1 010701 (Целина, Каскад, Кадви, Нева)

      Картофелевыкапыватель без сцепки ТИП.1 010701 (Целина, Каскад, Кадви, Нева)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394437
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		картофелевыкапыватель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картофелевыкапыватель ТИП.1 Целина 10701 подходит для мотоблоков Целина МБ, Каскад, Кадви, Нева. Принцип работы выкапывателя заключается в отсеивании земли и выброса клубней на поверхность гряды.

        Преимущества

        • Использование данного приспособления значительно снижает вероятность повреждения клубней
        • Подходит для средних и легких почв. Устройство крепится на мотоблок при помощи сцепки, приобретаемой отдельно