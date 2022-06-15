Картридж Аквабрайт С-10 SL10 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации
Арт. О00000006762
Картридж Аквабрайт С-10 SL10 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации
Арт. О00000006762
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|254
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Удержание веществ
|соли
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Для загородного дома
|Да
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Для городской воды
|Да
Картридж АКВАБРАЙТ C-10 используется в качестве сменной кассеты для фильтров под мойку. В его составе находится ионообменная смола, которая очищает воду на кухне или в ванной комнате от солей и щелочных примесей, например от перекиси водорода, хлористых соединений. Картридж АКВАБРАЙТ эффективен и снижает риск образования накипи на кранах, в трубах и нагревательных элементах. Используется на воде температурой от двух до тридцати пяти градусов выше нуля. Чтобы использовать картридж повторно, можно присыпать его поваренной солью.
Преимущества картриджа АКВАБРАЙТ С-10 SL10 для умягчения воды:
- Легко справится со хлоркой и перекисью;
- Удаляет соли, делающие воду жесткой;
- Предотвращает появление накипи;
- Просто регенерируется.
Комплектация:
- Картридж;
- Упаковка.