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Картридж Аквабрайт С-10 SL10 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации
5.0
2
270 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж Аквабрайт С-10 SL10 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации
    Арт. О00000006762
    5.0
    2
    Картридж Аквабрайт С-10 SL10 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации

      Картридж Аквабрайт С-10 SL10 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации

      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006762
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Аквабрайт
      Высота, мм
      		254
      Удержание веществ
      		соли
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Картридж АКВАБРАЙТ C-10 используется в качестве сменной кассеты для фильтров под мойку. В его составе находится ионообменная смола, которая очищает воду на кухне или в ванной комнате от солей и щелочных примесей, например от перекиси водорода, хлористых соединений. Картридж АКВАБРАЙТ эффективен и снижает риск образования накипи на кранах, в трубах и нагревательных элементах. Используется на воде температурой от двух до тридцати пяти градусов выше нуля. Чтобы использовать картридж повторно, можно присыпать его поваренной солью.

        Преимущества картриджа АКВАБРАЙТ С-10 SL10 для умягчения воды:

        • Легко справится со хлоркой и перекисью;
        • Удаляет соли, делающие воду жесткой;
        • Предотвращает появление накипи;
        • Просто регенерируется.

        Комплектация:

        • Картридж;
        • Упаковка.