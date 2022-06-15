Картридж Аквабрайт С-10 SL10 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации

Картридж АКВАБРАЙТ C-10 используется в качестве сменной кассеты для фильтров под мойку. В его составе находится ионообменная смола, которая очищает воду на кухне или в ванной комнате от солей и щелочных примесей, например от перекиси водорода, хлористых соединений. Картридж АКВАБРАЙТ эффективен и снижает риск образования накипи на кранах, в трубах и нагревательных элементах. Используется на воде температурой от двух до тридцати пяти градусов выше нуля. Чтобы использовать картридж повторно, можно присыпать его поваренной солью.

Преимущества картриджа АКВАБРАЙТ С-10 SL10 для умягчения воды:

Легко справится со хлоркой и перекисью;

Удаляет соли, делающие воду жесткой;

Предотвращает появление накипи;

Просто регенерируется.

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